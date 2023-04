Turisme massiu

Debat sobre el model turístic al Vendrell

Som Poble – ERC el Vendrell tancarà el cicle de debats públics organitzats els darrers mesos abordant el tema del model turístic. Es

tracta d’analitzar cap on va aquest sector econòmic tan important per al nostre municipi i com s’hauria de potenciar. Serà el dimecres 5 d’abril a les 19.00 h al Centre Cívic l’Estació.

Des de la taula intervindran en el debat Jon Olano, doctor en Turisme, Anna Llorens, directora de Celler Augustus i Alba Font, investigadora en turisme. Moderarà Jenni Macía. Tot seguit s’obrirà el debat a la participació del públic assistent.

Des de Som Poble – ERC el Vendrell creiem que cal profunditzar sobre el paper i les condicions d’aquest sector econòmic. Es tracta d’una activitat molt important pel municipi, tant econòmicament com socialment. Alhora és difícil de gestionar, per la seva estacionalitat i per la fluctuació de la demanda..