Català

La Plataforma per la Llengua tramita les denúncies de desenes de veïns per la vulneració de drets lingüístics al centre de Barcelona

La Plataforma per la Llengua tramita les denúncies de desenes de veïns per la vulneració de drets lingüístics al centre de Barcelona

La darrera setmana, Plataforma per la Llengua va rebre fins a vint-i-set queixes de consumidors perquè diferents establiments del barri de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona no tenien la carta disponible en català i incomplien, per tant, la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Els diferents usuaris han confiat en Plataforma per la Llengua per tramitar les queixes a l'Agència Catalana de Consum, per fer el seguiment dels expedients i per garantir els seus drets lingüístics.

Els restaurants, com qualsevol establiment de venda al públic, han de tenir disponible la carta o la seva oferta de productes i serveis en llengua catalana. No tenir-ho suposa vulnerar els articles 128-1.1, 128-1.2, 211-5.1 del Codi de consum, que estableixen que els consumidors tenen dret a ser atesos per escrit en la llengua oficial que escullin. En concret, tenen dret a rebre en català la informació rellevant per al consum, com poden ser la carta i la informació nutricional de l'establiment, i els establiments estan obligats a tenir aquests documents a disposició immediata del consumidor.

Les desenes de reclamacions que ha rebut Plataforma per la Llengua són una demostració de la inquietud creixent dels consumidors de l'Esquerra de l'Eixample davant l'augment de casos de vulneracions de drets lingüístics, una realitat compartida arreu del domini lingüístic.

Ara, Plataforma per la Llengua tramitarà aquestes reclamacions i exigirà les modificacions necessàries als establiments i a l'Agència Catalana de Consum perquè es garanteixin els drets dels catalanoparlants en aquests restaurants. Per a l'entitat, és bàsic que els consumidors catalanoparlants reclamin els seus drets lingüístics i denunciïn les situacions en què aquests drets es veuen vulnerats.