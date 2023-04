Repressió

#AdriNoEstàsSol llegeix el seu comunicat a la concentració de l'ANC a Badalona

La plataforma #AdriNoEstàsSol ha llegit el seu comunicat durant la concentració setmanal que convoca Badalona per la Independència, territorial de l'ANC.

L'Adri va participar a la manifestació de rebuig a la presència de JUSAPOL, sindicat feixista de la policia nacional espanyola, el passat 29 de setembre de 2018, que pretenia celebrar la violència d'estat durant el Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.

Aquest dilluns al vespre, ha tingut lloc la concentració setmanal que convoca l'ANC a la Plaça de la Vila de Badalona. Desenes de persones s'hi han concentrat per donar suport al jove badaloní Adri, qui fou detingut el 21 de novembre de 2018 per haver participat a la manifestació contrària a la presència del sindicat policial espanyol JUSAPOL de marcat caràcter feixista. Aquella marxa pretenia commemorar la violència exercida per les forces d'ocupació durant la celebració del Referèndum d'Autodeterminació del 1r d'Octubre.

En el transcurs de la concentració s'ha llegit el comunicat del grup de suport on s'explica que la Fiscalia espanyola i JUSAPOL demanen 9 anys de presó per al jove badaloní antifeixista. Existeixen els precedents dels independentistes Marcel Vivet i Adrià Catasús.

El grup de suport ha deixat clar que ser antifeixista no és cap delicte i, per això, reclamen que l'Adri es queda al barri. Havent passat cinc anys, encara resta sense data de judici.

Piulada del regidor David Torrents de JxC, al govern de l'alcalde del PSC de Badalona:

Un dilluns més a la Plaça de la Vila de #Badalona, INDEPENDÈNCIA!! Avui donant suport a l’Adri, un jove de Badalona que li demanen 9 anys de presó!! Tot el suport!! @adrinoestassol pic.twitter.com/33pVEQU8EK — David Torrents (@torrents_d) April 24, 2023

Imatge de la concentració a la Plaça de la Vila:

✊ L'antifeixisme no pot ser cap delicte!



Avui la plataforma @adrinoestassol està present a la concentració de l'ANC #Badalona #AdriEsQuedaAlBarri pic.twitter.com/c2l0zDNlrB — Anticapis BcnNord (@AnticapiBNord) April 24, 2023

El passat mes de març, ja va rebre el suport del grup municipal de Guanyem Badalona durant el Ple municipal: