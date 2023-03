Municipals 23

Una llista coral de la CUP a Sant Boi per les eleccions

“Gent que lluiti és el que cal”, sota aquest paraigua –poema de Miquel Martí i Pol– es presenta la Candidatura d’Unitat Popular a Sant Boi. La formació anticapitalista així ho ha anunciat avui al migdia a la Plaça de l'alcalde republicà Gaietà Mestres de la ciutat del Baix Llobregat amb una vintena de persones que ocuparan els primers llocs del que anomen “una llista coral que forma part d’un projecte col·lectiu”.

L’antropòleg Jordi Barbero és l’escollit per la CUP Sant Boi per estar al capdavant del projecte, acompanyat per Laure Vega, Lluís Artigas, Eva Vendrell i l’advocat d’estrangeria pels drets de les persones migrants Francesc Montagut. Barbero ha reivindicat el “compromís col·lectiu” i la “responsabilitat política” per presentar-se a l’Ajuntament, un consistori on assegura que “no hi hagut oposició en els darrers 4 anys” i, afegeix, “si la CUP entra amb força és la garantia que no torni a passar”. El candidat etziba que és “l’única candidatura que a dia d’avui pot assegurar que no pactarà amb el PSC”, amb un avís a ERC i els Comuns pels seus pactes a escala nacional i municipal.

Després de les experiències de Gent de Sant Boi i Guanyem Sant Boi, on van aconseguir dos regidors al 2015 i es van quedar fora de l’Ajuntament al 2019 respectivament, ara la formació independentista fa “un pas endavant” sota el nom “CUP - Alternativa Municipalista per Sant Boi”.