Renda Bàsica Universal

S’impulsa un manifest en defensa del Pla pilot per la implementació de la Renda Bàsica Universal a Catalunya

Els signants, entre els quals destaquen actors com Ariadna Gil i Lluís Homar; directors de teatre com Tomàs Aragay i Magda Puyo; acadèmics com Mònica Clua i Daniel Raventós; directors artístics com Ingrid Guardiola i Pere Camps;artistes com Clara Peya i Paula Grande periodistes com Anna Pacheco, defensen que la Renda Bàsica Universal "és una mesura imprescindible per poder

Diumenge passat es va fer públic un manifest sota el títol "Renda Bàsica Universal, un dret no una caritat", amb un centenar de signatures inicials i que ja supera les sis-centes, de suport al Pla pilot per la implementació de la Renda Bàsica Universal. El manifest neix arran de les pressions del PSC per eliminar aquest pla pilot dels pressupostos de la Generalitat i ha estat publicat a Xarxa Renda Bàsica, obert a recollir més adhesions a través d'aquest formulari.

Arran de l'acord de pressupostos entre ERC i el PSC, el pla pilot de la Renda Bàsica Universal va quedar sense partida monetària concreta en els pressuposts de la Generalitat i l'única referència que es fa del mateix és en el pla de mesures. El manifest defensen que cal continuar amb el pla pilot i reclamen l'establiment de la Renda Bàsica Universal a Catalunya "per àmplia els drets del conjunt de la població".

El pla pilot va ser un dels punts d'acord que va posar sobre la taula la CUP amb ERC per la investidura del president Pere Aragonès i fruit d'aquell acord es va crear una Oficina que ha treballat tant en el disseny d'aquest pla com en la seva difusió

nacional i internacional.

Els signants, entre els quals destaquen actors com Ariadna Gil i Lluís Homar; directors de teatre com Tomàs Aragay i Magda Puyo; acadèmics com Mònica Clua i Daniel Raventós; directors artístics com Ingrid Guardiola i Pere Camps;artistes com Clara Peya i Paula Grande periodistes com Anna Pacheco, defensen que la Renda Bàsica Universal "és una mesura imprescindible per poderconstruir un país que reconegui el dret a l'existència i que es basi en la llibertat", llibertat que "només es pot exercir si es disposa de les condicions materials que la fan possible" asseguren.

El manifest que porta per títol "Renda Bàsica Universal, un dret no una caritat" defensa que aquesta renda ha de ser "un complement dels drets fonamentals" i que "Catalunya ha d'avançar en drets, no retrocedir davant d'aquells que tenen por a la llibertat de la seva població".