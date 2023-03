Renovables, així no.

Mobilització a Cinctorres contra les macroplantes de renovables

L’Aplec dels Ports, el Casal Popular La Riscla, l a plataforma No a la Mat Comarques de Castelló i el Club de Muntanya La Roca Parda han organitzat una jornada reivindicativa i festiva contra els projectes de macroplantes de renovables als Ports aquest dissabte, 25 de març, a Cinctorres, amb el lema "Ni maacrorenovables ni MAT. O ens defensem o desapareixem".

Les activitats programades per clamar pel futur de la comarca començaran a les 10 h al frontó, on s’elaborarà un mural per la defensa del territori. A les 12 h, hi haurà una manifestació contra aquests projectes que arrancarà a la Plaça del Pou. A les 14 h, a la subestació de Fraiximeno, es llegirà un manifest. A continuació, a les 15 h, es farà un dinar popular.

A les 17 h, tindrà lloc el debat "Colònia energètica i macrorenovables o autosuficiència i producció local. Quin futur volem per al món rural?". Hi intervindran la portaveu de l’Associació Nostra Terra (No MAGDA) de les Coves de Vinromà, Cinta Moliner; el portaveu de la Plataforma Paisajes de Teruel, Javier Oquendo; la representant del Centre d’Estudis els Ports, Violeta Tena; el representant del Fòrum Noves Ruralitats, Luis del Romero, i representants de Xicoteta Energia i Enginy dels Ports, empreses que desenvolupen comunitats energètiques. Moderarà el col·loqui un membre de la plataforma No a la MAT.

Després, a les 19.30 h, al local de festes, se celebraran els concerts de Rosio Cano i Ceci, i tot seguit, la presentació del cartell del XLIV Aplec dels Ports que tindrà lloc el 27, 28, 29 i 30 de juliol a Morella.

En acabat de sopar al mateix local, on es vendran entrepans a la barra, continuaran les actuacions amb Cançons d’Artiga, Hormigón Armado, DJ Omar SelekTa i DJ Barraqueta.