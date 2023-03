Català

La Plataforma per la Llengua signa un acord amb els Dracs Catalans per impulsar el català al club de rugbi a 13 de Perpinyà

L'acord entre totes dues entitats estableix que es difondrà música en català durant els partits, que els missatges escrits i projectats del club es traduiran al català, que el web tindrà versió en català, que s'organitzarà un partit "de la catalanitat" i que es farà formació als jugadors

Plataforma per la Llengua i els Dracs Catalans han signat un conveni aquest dissabte passat, 18 de març, per promocionar el català al club de rugbi a 13 de Perpinyà. El president de l'entitat, Òscar Escuder, i el president del club de rugbi, Bernat Guasch, han fet oficial l'acord en un sopar després del partit, en què els Dracs s'han imposat al Hull Kingston Rovers d'Anglaterra, 26 a 12.

A través d'aquest conveni, els Dracs es comprometen a augmentar la presència del català al club i a tractar la llengua de la mateixa manera que ho fan amb el francès i l'anglès, que són les altres llengües dels Dracs. En concret, l'acord compromet les dues entitats a actuar en set àmbits: l'estadi Gilbert Brutus, les entrades, la música dels partits, l'entorn digital del club, les relacions amb els altres territoris de parla catalana, la sensibilització dels jugadors i l'organització d'un partit "de la catalanitat" cada temporada.

Pel que fa a l'estadi, el suport de l'ONG del català permetrà que els textos escrits o projectats incloguin el català, al costat de l'anglès i el francès. Els anuncis per megafonia també es llegiran, com fins ara, en català, gràcies a la presència d'un speaker en català, i els anuncis pregravats, quan se'n facin, es gravaran prèviament també en català. No tota la retolació podrà incorporar el català de manera immediata, perquè l'estadi és propietat de l'Ajuntament de Perpinyà, però sí que ho farà la retolació de les instal·lacions de l'estadi i dels voltants que sí que pertanyen al club. A més, quan es construeixi la nova tribuna de l'estadi, el club demanarà al consistori que també hi incorpori la retolació en català facilitada per Plataforma per la Llengua.

El català també guanyarà visibilitat als partits a través de les entrades i la música: pel que fa a les entrades, tant les físiques com les virtuals, incorporaran el català, de manera que hi apareixeran paraules com tribuna, porta, rengla, seient, estadi o Perpinyà. L'ONG del català s'ha encarregat de fer-ne les traduccions. Pel que fa a la música, l'acord estableix que a cada partit es difondran dues cançons en català durant l'escalfament dels jugadors.

El català, important dins del terreny de joc i fora

Fora del terreny de joc, en l'àmbit digital, el club traduirà la informació fixa del web al català (la presentació del club, la història, el calendari, la taquilla o la informació de com arribar-hi) i es compromet a augmentar la presència d'aquesta llengua a les publicacions de les xarxes socials i als comunicats de premsa. A més, els Dracs també incorporaran un nou apartat al web, en català i francès, dedicat a Catalunya, la catalanitat i la llengua, i publicaran un article mensual al web en català.

Per últim, totes dues entitats col·laboraran per augmentar la relació del club amb les institucions i la premsa de la resta dels territoris de parla catalana, i cada temporada organitzaran un partit "de la catalanitat", en el qual l'ús del català haurà de ser majoritari i les animacions estaran vinculades a la llengua i la cultura catalanes. Per tal de facilitar-ho, Plataforma per la Llengua també ajudarà els Dracs Catalans a organitzar una jornada anual de sensibilització sobre Catalunya Nord i el català amb els jugadors del club i les seves famílies.

Un comitè paritari integrat per membres de Plataforma per la Llengua i membres dels Dracs Catalans s'encarregarà de fer el seguiment del compliment de les mesures de l'acord i de proposar noves accions en funció de l'evolució de les accions del club. Plataforma per la Llengua considera que és de vital importància promocionar el català en el món del rugbi, que a la Catalunya Nord és un element d'integració molt important per als nouvinguts i un gran espai de socialització. En aquesta línia, l'entitat ja va signar un conveni amb Ràdio Arrels que permet seguir els partits de l'USAP i els Dracs Catalans en català.