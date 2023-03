Municipals 23

La neteja viària a debat al Vendrell

Som Poble – ERC el Vendrell organitzen un nou debat públic, aquest cop sobre la neteja viària. Es tracta de profunditzar sobre aquest servei públic i la disjuntiva entre privatització o municipalització, tant en aquest cas com en general en els serveis públics municipals. Serà el dijous 23 de març, a les 19.30 h al Casal Cívic, carrer 1 d’Octubre, 14. Des de la taula obriran el debat Jordi Colomer i Missé, ambientòleg especialitzat en la fiscalització de serveis públics; Jordi Risa Jané, regidor de Compromís per Santa Oliva, responsable de les àrees de contractació pública, medi ambient i comunicació i Josep Mañé, politòleg especialitzat en joventut, participació i polítiques públiques i regidor de Som Poble – ERC a l’Ajuntament del Vendrell. ModeraràJon Olano. Tot seguit s’obrirà el debat a la participació del públic assistent.

Des de Som Poble – ERC el Vendrell han presentat dos recursos qüestionant la licitació del servei de neteja viària del municipi. Un

primer al Tribunal del Contenciós Administratiu de Tarragona i un segon al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Aquest últim ha suspès la licitació de forma provisional, per unanimitat, a l’espera de la resolució final. Creiem que aquest és un debat important per tenir clar que ens hi estem jugant.