La CUP de Castelló d’Empúries presenta la llista de la candidatura per a les eleccions municipals d’aquest mes de maig

Dissabte passat, 25 de març, la CUP de Castelló d’Empúries publicava a les seves xarxes socials l’anunci de presentació de la seva candidatura per a les eleccions del pròxim 28 de maig.

L’acte de presentació de la llista tindrà lloc aquest divendres a les vuit del vespre, i serà presentat per Dani Cornellà, diputat per la CUP al Parlament de Catalunya. Primer es farà un repàs dels projectes duts a terme i de la feina desenvolupada pels regidors de la CUP a l’Ajuntament aquests quatre anys. Seguidament, es presentaran els integrants de la formació i el procés participatiu i calendari per a l’elaboració del programa electoral. Per acabar, els participants en l'acte es desplaçaran a la nova seu que ha obert la formació, el Casal Pit-roig, situada al mateix carrer Carbonar, per tal d’inaugurar-la i fer un pica-pica.

L’Assemblea Local de la Candidatura d’Unitat Popular de Castelló d’Empúries va néixer el 25 de maig de 2018, impulsada per persones del municipi que feia anys que donaven suport a la CUP organitzant actes, desplegant diferents campanyes o fent d'apoderats de la formació en les cites electorals, i amb la incorporació de nous membres.

La candidatura es va presentar a les eleccions de 2019, en les quals va obtenir dos regidors, i va formar un pacte de govern amb la candidatura d’Esquerra Republicana. Actualment, el grup municipal de la CUP continua formant part del govern, i està representat per Joan Basí Sanz, regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Platges, Pagesia i món rural; i Jaume Mach Homs, regidor de Transparència, Retiment de Comptes, Cooperació i Agermanaments, Habitatge i Joventut.