Alcoi

Vicent Luna i la Muixeranga Penyeta Blanca premis Joan Valls 2023

La 29a edició dels Premis Joan Valls i Jordà per l'Ús i Promoció del Català ja té guanyadors. Es tracta de Vicent Luna i Sirera, mestre, escriptor i activista per la llengua, la cultura i el país de llarga trajectòria, i la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina. Així, l'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà reconeix amb aquests guardons la tasca en favor del valencià d'un genuí representant de l'àmbit escolar i civil i d'una activitat –la muixeranguera o castellera– que, vinculada amb la cultura popular i les commemoracions festives al carrer, està coneixent els darrers anys un auge sense precedents al País Valencià. L'acte públic de lliurament d'aquests premis i del 40è Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez Ciutat d'Alcoi a la poeta Alba Palau Centelles pel seu llibre Símptoma, que ha editat Edicions del Buc/Pruna Llibres, tindrà lloc el proper dissabte 11 de març, a partir de les 19.30 h., al Casal Ovidi Montllor d'Alcoi, i comptarà amb l'actuació dels cantants Gemma i Hilari. La Muixeranga Penyeta Blanca de la capital del Comtat va nàixer l’any 2017 d’un taller de muixeranga dut a terme a l’IES Pare Arques de la mà de Saül Ortolà, de la Marina Alta, i Eva Albinyana, del Ball dels Locos de l’Olleria, per iniciativa de la professora d’Educació Física del centre Eva Cuesta, l'actual presidenta de l'entitat. Del taller van eixir les primeres figures a la Festa dels Nanos del Barri del Raval de Cocentaina, situat als peus del paratge de la Penyeta Blanca, que dona nom a la colla. La primera actuació oficial del grup va tenir lloc durant les Festes de Pego de 2017, amb l'apadrinament de David Barberà, de la Muixeranga La Torrentina. En el seu primer any la Muixeranga va muntar la seua primera figura de 4 alçades a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, a València i a Alcoi. El toc d’eixida Penyeta Blanca, composta pel mestre dolçainer Hipòlit Agulló, és la peça amb què s’obrin les actuacions des dels seus inicis . La presència de la colla és habitual en les celebracions del 9 d'Octubre, la Festa dels Nanos, la Festa de la Corriola, la Fira de Tots Sants i el Corpus de Cocentaina i altres celebracions populars d'arreu del País Valencià. En l'actualitat la Penyeta Blanca integra membres de pobles de l'Alcoià, el Comtat i la Marina Alta. En les seues actuacions és acompanyada per la colla germana Mal Passet de Dolçaines i Tabals de Cocentaina. El gener de 2019 va entrar a formar part de la Federació Coordinadora de Muixerangues del País Valencià. La indumentària que la caracteritza és la camisa blanca, la faixa negra i el pantaló blanc. Pel que fa al guardonat en l'apartat individual, el beneixamí Vicent Luna i Sirera (1957) viu a Alcoi d'ençà de 1990 i va començar a exercir la docència en 1982 impartint cursos de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per a mestres i professors i participant en algunes campanyes

dels Cursos Carles Salvador. L’any 1983 treballà com a mestre de valencià en escoles de Biar, Petrer i Ibi. De 1990 a 1996 va ser assessor del Centre de Professors d'Alcoi. En 1999 s’incorporà, com a mestre de Ciències Socials, a l’IES Pare Arques de Cocentaina, on es va jubilar el curs 2017/2018. Al llarg d’aquests 35 anys llargs de docència, també ha ocupat càrrecs de direcció, cap d’estudis i secretari.

En relació amb la seua tasca com a docent, Vicent Luna ha escrit i publicat un extensíssim catàleg de material didàctic que inclou llibres, contes, jocs i projectes educatius que han contribuït al coneixement i estima per la llengua i la literatura entre mestres i alumnes (Refranys populars de l'Alcoià, 1986; Al voltant del Tirant, 1991, etc.), la divulgació de la història del país i d'alguns dels seus protagonistes més emblemàtics (Enric Valor o l'amor per la llengua, 1995; Joan Fuster des de Sueca, 1998; Vicent Andrés Estellés, la veu del teu poble, 2013), del nostre entorn natural (Per què la Font Roja és un parc natural, 1998) o del cançoner popular (Cantant i fent país, 1999), etc. Un altre vessant complementari de la seua tasca docent ha estat l'elaboració d'auques didàctiques com les dedicades al 750è aniversari d'Alcoi, a escriptors com Joan Fuster, Enric Valor i Vicent Andrés Estellés o personatges històrics com el rei Jaume I i moltes d'altres. També és copiosa la seua collita de premis vinculats amb la realització de materials i projectes educatius: el Ramon Muntaner (1986 i 1987), el d'Innovació Educativa de la Generalitat Valenciana (1989/1990), el Pau Vila de Barcelona (1999), el Soler i Godes de la Societat Coral el Micalet (2003) o la Distinció al Mèrit per la Tasca Docent de la Generalitat Valenciana (2018).

Vicent Luna i Sirera també ha escrit poesia. El seu poemari Esguards al meu poble li va valer el XXXII Premi Joan B. Pastor Aicart (Beneixama, 2017). D'altra banda, el guardonat s'ha prodigat en el treball periodístic amb articles apareguts en publicacions com El Punt, Ciudad d’Alcoy, Barcella, Levante-EMV, Pàgina 26, Vilaweb, Indirecte.cat, El Nostre, Eines, Crònica Digital Comarcal, Diari Gran del Sobiranisme, Les Muntanyes, La República, Llibertat.cat, Normalització.cat, Racó Català.cat, Diari la Veu del País Valencià, Saó o El Grat. El seu compromís civicopolític amb el país l'ha dut també a associar-se a entitats com l'Associació Cultural Quarantameula, de la qual fou cofundador, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Institut d'Estudis de les Valls de Mariola, Centre Ovidi Montllor, com a membre, directiu i fundador (2002), o el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià Intersindical Valenciana. És així mateix membre de la Comissió Consultiva Cultural i Artística de l'Associació del Tractat d'Almisrà (premi Joan Valls 2004).