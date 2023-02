9-N

Un empresari israelià s’atribueix el ciberatac del 9-N

Tal Hanan és director general de la firma de seguretat i defensa DemoManInternational Ltd i exsubcomandant de l’exèrcit israelià

Segons diversos periodistes d'investigació l'empresari israelià de 50 anys, Tal Hanan (podria ser un psedònim ja que també es fa dir 'Jorge'), que treballa per a serveis d’intel·ligència i organismes de seguretat governamentals es va atribuir el ciberatac a les webs de la Generalitat durant la consulta del 9-N del 2014 (Hanan va fer la confessió a uns periodistes que es feien passar per 'clients' espanyols). Tal Hanan és director general de la firma de seguretat i defensa DemoManInternational Ltd i exsubcomandant de l’exèrcit israelià. També està vinculat també a Cambridge Analytica (la consultora britànica que ha participat en campanyes de desinformació a les eleccions dels Estats Units i al Regne Unit).

Ja al 2014 el president del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya Jordi Puigneró va ressaltar en una entrevista al 3/24 que encarregar a persones especialitzades un atac d'aquesta magnitud requereix un elevat pressupost, que pot ascendir fins als 100.000 euros (sembla que el 'servei' va superar aquesta xifra). Puigneró va destacar al 2014 que, tot i que identificar el responsable del ciberatac del 9-N és “complicat i laboriós”, els tècnics del CESICAT insistirien en la investigació (finalment han estat uns periodistes d'incògnit i no els tècnics del CESICAT qui ha descobert la font de l'atac). A l'entrevista Puigneró va revelat que l'atac es va dur a terme majoritàriament des d'ordinadors dels Estats Units, Rússia i Xina, i que els responsables de l’atac van accedir sense necessitat que els propietaris dels ordinadors se n'adonessin. Al darrere de l'encàrrec de l'atac a les webs de la Generalitat sembla evident que hi havia l'Estat espanyol.

Durant els dies 8 i 9 de novembre les pàgines web de la Generalitat van rebre el ciberatac més important de la seva història que va deixar fora de servei el web i el correu electrònic de l'administració autonòmica, el Servei d'Emergències Mèdiques, el web del president Mas, el Servei Meteorològic de Catalunya o la recepta electrònica. L'atac fou d'un tipus anomenat tècnicament 'denegació de servei d'origen distribuït'. Les mesures que es van prendre van ser de contenció: blocar el tràfic entrant sospitós i canviar les rutes de comunicacions i els equips de detecció i protecció d'intrusions. Així mateix, es va reforçar la seguretat perimetral mitjançant sensors. En una animació (veure vídeo) del professor de la UAB Jordi Herrera es pot veure gràficament l'atac distribuït de denegació de servei (DDoS) que hi va haver el 9-N del 2014.

Durant l’entrevista del 3/24 del 2014 el president del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya Jordi Puigneró va negar que el CESICAT “sigui un CNI català” tot i que una informació atribuïda a Anonymous afirmava que a través de CESICAT s'haurien realitzat seguiments de manifestacions i convocatòries polítiques i socials. En aquest cas quedava demostrat l'espionatge sistematitzat de les piulades més destacades, els trending tòpics dissidents, les relacions i els usuaris més actius.