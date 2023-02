Memòria historica

Un documental recorda Teófilo del Valle assassinat per la policia espanyola a Elda durant la Transició

El jove gallec mort quan encara no havia fet els vint anys

Al febrer del 1976, un jove oficinista veí d’Elda (Vinalopó Mitjà) va ser mort en aquesta ciutat a mans de la Policia Armada, que va reprimir una vaga del sector del calcer. D’aquesta manera, Teófilo del Valle, que estava a pocs dies de complir vint anys i que havia nascut a Galícia, es va convertir en el primer mort de la Transició a mans de la Policia espanyola al País València. Només havien passat tres mesos des de la mort del dictador, i Joan Carles I ja era cap de l’Estat, segons apunta avui el Diari la Veu del País Valencià

Ara, l’abril d’enguany, un documental servirà per recordar aquest jove. La peça audiovisual tindrà com a títol «Las tres muertes de Teófilo del Valle», i narrarà i documentarà aquells fets a través d’una investigació que explica les interioritats del sistema repressiu franquista i la impunitat amb què comptava.

El documental, dirigit per Manuel de Juan, compta amb el testimoni d’Agustín Ferrer, jutge en primera instància i instrucció d’Elda en aquell moment, que va fer front a les pressions rebudes des del Ministeri de Governació i a les autoritats judicials, i va aconseguir que aquests fets arribaren a la justícia militar. També hi parla José Antonio, germà gran de Teófilo, així com Lupe, la seua germana, que explicarà qui era aquell jove a qui li van llevar la vida.

Agustín Ferrer recorda els fets com «un homicidi», que va acabar amb l’empresonament provisional del policia Daniel Daroca. També hi parlen líders sindicals del calcer en aquell moment, així com periodistes que van cobrir els fets o qui era l’alcalde d’Elda, Paco Sogorb.

El documental compta amb l’ajuda de la Generalitat, dels ajuntaments d’Elda i de Petrer i de l’Ateneu Cultural Republicà d’aquesta última localitat, a més d’Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme. A Manuel de Juan, director i guionista, també l’han ajudat Michael Meert en la realització, Carles Esquembre amb il·lustracions, Merche Muñoz amb la banda sonora i Marallavi Films amb la postproducció