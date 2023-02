laboral

Treballadors del Tanatori de Girona reclamen millorar el seu salari i condicions laborals

El passat 19 de gener els treballadors de Funeflor, S.L. (FLORISTERIA GRUP MÉMORA) organitzats a través de la Secció Sindical de La Intersindical van traslladar a l’empresa unes propostes per tal de millorar les seves condicions laborals. Aquestes propostes van encaminades per a obrir negociacions per a solucionar la precarietat salarial. Mentre el cost de la vida augmenta (els aliments estan a preus desorbitats, els lloguers i les hipoteques ens escanyen, etc.) els nostres salaris no ho fan. Ens estem acostumant a perdre any rere any poder adquisitiu i ja no poden més, ara dit "prou!"

La proposta que van fer a l’empresa es referia en l’àmbit retributiu, en l’àmbit de permisos retribuïts i en l’àmbit assistencial. Masses anys esperant que l’empresa reconegui la seva feina. Una feina que, com tota la població sap, genera moltíssims beneficis a les empreses del negoci de la mort. Vam comunicar a l’empresa que no acceptaríem demores injustificades, i atès la falta de resposta, els treballadors de Funeflor SL comuniquem que en els propers dies, si l’actitud de l’empresa no fa un tomb, ens veuren obligats a emprendre aquelles accions necessàries per a guanyar drets, per a no perdre poder adquisitiu, per a que se’ns valori la seva feina.