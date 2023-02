Medi ambient

SumemCUPBanyoles denuncia la transformació de l’ecosistema sota l’església de Porqueres

A principis d’aquest any, es va eliminar el bosc de ribera sota l’Església de Porqueres i es va crear un mansegar. Des de SumemCUPBanyoles lamentem que s’hagi dut a terme aquesta intervenció, ja que respon a interessos turístics i culturals en comptes de mediambientals.

Es van invertir 90.000€. Un total de 60.000€ eren de la convocatòria d’ajuts per a actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya dins del programa de desenvolupament rural de 2014-2022 (PDR.cat2022) cofinançat per la Unió Europea. I la resta va ser coberta per l’Ajuntament de Banyoles, de Porqueres i el Consorci del Pla de l’Estany. En aquesta subvenció s’indicava que calia ser destinada a la competitivitat de l'agricultura, la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima o a un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals. En cap cas, per canviar un ecosistema per un altre sense un fonament específic, ni per protegir la fauna i la flora de l’entorn.

En aquest cas, tal com afirma Limnos en el seu comunicat , no es tractava d’una zona que necessités cap intervenció. Gerard Funosas, president de l’entitat, assegura en el comunicat que “no hi havia cap indici que calgués canviar el bosc de ribera per un mensegar, ambdós són bons per l’ecosistema, però no hi havia una necessitat real a canviar-ho”.





A més, tal com especifiquen en el seu portal web: el projecte no deixa clar les necessitats de manteniment de l’espai a curt i mitjà termini per evitar de nou la recuperació de bosc de ribera i l’evolució natural de les comunitats vegetals. Els costos de mantenir la vegetació poden ser importants i suposen una sobrecàrrega del sistema.





Segons apunta Non Casedavall: “Des de SumemCUPBanyoles qüestionem la necessitat com la viabilitat d’aquesta intervenció. L'anàlisi que en fa Limnos ens sembla preocupant i les explicacions que han donat les responsables quan les hem interpel·lat han estat poc concretes i insatisfactòries. La conca lacustre és un espai delicat que necessita una mirada molt més enllà dels beneficis turístics i l’atracció de visitants”.