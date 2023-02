Cultura Popular

Sumem CUP Banyoles posa a debat la cultura popular

Ahir al matí va tenir lloc la tercera taula rodona organitzada per Sumem CUP Banyoles sobre «Dinàmiques ascendents i descendents en la gestió cultural» a la Local Cooperativa. Es tracta de la segona taula sobre cultura que organitza la formació política. Hi han participat Carles Puig, regidor de cultura de la Bisbal d’Empordà, Francesc Viladiu, gestor cultural i Adrià Dilmé, grup motor de la festa major. Sandra Pazos, membre de l'assemblea, ha moderat la taula.

Una quarantena de persones han assistit a l’acte. Entre els assistents, han vingut diversos càrrecs de l’Ajuntament de Banyoles relacionats amb la cultura, festes i convivència.

Les dues preguntes que han vertebrat la taula rodona han estat: Quin paper han de tenir els Ajuntaments amb la cultura? I com podem sortir de les propostes habituals de cultura, fent que en neixin de noves?

Els ponents han coincidit en la necessitat de comptar amb una administració que faciliti la participació de la ciutadania al teixit cultural de la ciutat. Francesc Viladiu, Gestor cultural ha apuntat que «cal acompanyar a les entitats i donar recursos des dels ajuntaments per tal de facilitar els tràmits administratius». I Adrià Dilmé ha afegit que fa anys hi havia l’àrea de Participació Ciutadana que «intentava ser el punt de referència per la ciutadania. Ara, si no tens una relació amb l'administració o punts de connexió, no saps com participar. Cal acompanyar les motivacions de les entitats».

Finalment, el regidor de cultura de la Bisbal d'Empordà, Carles Puig, ha afirmat que «si els ajuntaments no cuiden la cultura, no es poden dir ajuntaments. És imprescindible tenir-ne cura des de les administracions».

Arrel de les intervencions dels assistents, s’ha subratllat la necessitat d’incloure els joves en l’oferta cultura del municipi i de crear una cultura inclusiva i accessible a tota la població. També sobre les complicacions per accedir a les subvencions econòmiques.

Segons Sandra Pazos «les entitats són imprescindibles per mantenir la cultura viva en un poble per generar noves dinàmiques culturals i se les ha d’escoltar» i ha afegit «parlar de cultura és essencial en qualsevol moment».