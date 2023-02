Consell de la República

Reunió del president Puigdemont amb empresaris catalans per potenciar la IDR

Els Banys d'Arles ha estat l'escenari de la trobada a la Catalunya del Nord amb Parlem, Mutuacat i Petrolis Independents

Aquest divendres 17 de febrer, el president del Consell de la República, Carles Puigdemont, ha mantingut una reunió amb una representació dels principals empresaris que utilitzen la Identitat Digital Republicana (IDR) i que, des d'un primer moment, han donat suport al Consell.



En la reunió hi ha participat Leo Martínez, adjunt a la Direcció General de Mutuacat, David Ayats, Director General Parlem Empreses i Jordi Roset, propietari de Petrolis Independents. L'alcaldessa dels Banys d'Arles, Marie Costa, ha estat l'amfitriona cedint una sala municipal.



El president Puigdemont ha parlat del "sentit d'Estat" que necessita la societat catalana: "el món de l'empresa és com el de la política, la unió fa la força. És una màxima emprada en moltes cultures i en molts idiomes. La divisió és la victòria de l'enemic. Cap model empresarial d'èxit s'ha construït amb la desunió. Per això, des del Consell treballem a consciència per la unitat que ens porti a la victòria. Una consonància en tots els àmbits de la societat, també en el teixit empresarial del país, que és cabdal."



La trobada ha servit per reforçar les relacions entre el Consell i el món de l'empresa de Catalunya compromès amb el país i la llengua. La reunió també serveix per donar un nou impuls a la Identitat Digital Republicana perquè més empreses se sumin a fer-la servir per a relacionar-se amb els seus clients o per oferir serveis determinats.