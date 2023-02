Pensionistes

Recollida de signatures per exigir l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social pel Tribunal de Comptes

La Marea Pensionista de Catalunya inicia una campanya de recollida de signatures per exigir l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social pel Tribunal de Comptes, ja que per nosaltres és un dret irrenunciable.

Fa més d’un any que es va aprovar la Llei 21/2021, de 28 de desembre, que recull, entre d’altres qüestions, fer una auditoria de la Seguretat Social, i aborda la posada en marxa de la pujada de les pensions mínimes, el tancament de la bretxa de gènere i el manteniment de la tassa de reposició de les pensions públiques les quals resten molt lluny de les nostres reivindicacions.

L’exigència del compliment de les lleis és una demanda democràtica, per tant s’ha de complir en la seva totalitat.

A més, considerem que aquesta auditoria demostrarà que el Sistema Públic de Pensions és sostenible i no està en fallida.

Segons un informe de fiscalització del Tribunal de Comptes, més de 100.000 milions d’euros eren els que havia aportat la Seguretat Social entre els anys 1967 i 2018 per a cobrir despeses no contributives, es a dir les anomenats despeses impròpies.

Si a més tenim en compte altres informacions, resulta que el deute de l’Estat amb la Seguretat Social podria ser superior als 500.000 milions.

Per això, la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) ha registrat una carta dirigida al Defensor del Pueblo, demanant-li la seva intervenció i mediació per aconseguir que el Govern compleixi la Llei.

A Catalunya, i a tot l’Estat, les marees i totes les organitzacions de pensionistes recollirem signatures que registrarem al Congrés de Diputats per exigir el compliment d’aquesta Llei que demostrarà que les pensions públiques són sostenibles i posarà fi a la campanya mediàtica que sosté que la Seguretat Social està en fallida.