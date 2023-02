Protestes aquí i allà, al parlament i al carrer

Per Dolors Bellés. Publicat al diari El Punt Avui el 16 de febrer de 2023

Dos activistes van desplegar dimarts al Parlament català, durant el debat dels pressupostos, una pancarta que deia “Stop macroprojectes” i amb la qual feien una crida silenciosa a participar en la manifestació convocada pel pròxim 4 de març a Barcelona contra el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport i la B-40. Això era dimarts i, ahir, el Parlament Europeu va haver d’interrompre la sessió perquè un grup de joves kurds van protestar per reclamar la llibertat del dirigent del PKK Abdullah Öcalan, condemnat a cadena perpètua per la justícia turca. Una manera de fer sentir la veu, de la mateixa manera que milers i milers de persones van fer sentir les seves veus com una de sola fa vint anys contra la guerra a l’Iraq. No a la guerra aleshores ni ara a Ucraïna. La millor victòria és la pau.