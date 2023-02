Centenars de persones s'han concentrat a l'entorn de les Torres Venecianes de la plaça 1 d'Octubre de Barcelona contra la visita del rei espanyol Felipe VI per assistir al sopar inaugural del Mobile World Congress al MNAC.

Els manifestants portaven xiulets i pancartes i han cremat cartells de Felip VI. També han projectat un retrat del monarca espanyol cap per avall a una de les torres. La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, més gestos contra la “presència espanyola”.

La mobilització de l’ANC estava convocada a dos quarts de set, una hora abans que comencés la trobada de totes les autoritats al Palau Nacional.

⬛️⬜️ Per molt que el rei, el president espanyol i el Govern de la Generalitat facin veure que a Catalunya tot ha tornat a la seva normalitat i comoditat, nosaltres hi serem sempre per dir-los que no tenim rei i que aquí no ha acabat res! 🔥👑 pic.twitter.com/741kDGYzE9