Presentació del llibre "Camins Literaris" de Miquel López Crespí a Can Alcover – Espai de Cultura

Can Alcover – Espai de Cultura (carrer Sant Alonso, 24 – Palma) acollirà la presentació del llibre de Miquel López Crespí titulat Camins Literaris. L'acte consistirà en una conversa entre el conductor del matinal Ona Bon Dia d'Ona Mediterrània, Toni Rotget i l'autor del llibre.

Miquel López Crespí, escriptor pobler i articulista a L'ESTEL, ha conreat gairebé tots els gèneres literaris que ha conreat gairebé tots el gèneres literaris i que ara ens presenta en aquest volum titulat 'Camins Literaris' una antologia de texts on hi narra viatges molt especials. Viatges per la geografia mundial i per la història de la Humanitat. L'autor (re)visita des de sa Pobla, terra natal, al París de la Comuna, a Cuba, a Palestina o a la Mallorca del segle XIX. Viatges a la prehistòria o al cor de les Brigades Internacionals, a la Revolució francesa o al primer dia de la guerra civil a sa Pobla.

Camins Literaris és el cinquè volum de la col·lecció Quaderns d'Ona Mediterrània i dBalears.