Nou acte en homenatge a Guillem Agulló al Centre Social Terra de Benimaclet

El veïnat pregunta a la delegada del Govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, per l'atac registrat dissabte passat contra els participants en un acte en homenatge a Guillem Agulló, organitzat pel Centre Social Terra

Aquest dijous es tornarà a fer l'homenatge a Guillem Agulló al Centre Social Terra de Benimaclet a les 19h, després de l'atac registrat dissabte passat contra els participants en un acte en homenatge a Guillem Agulló, organitzat pel Centre Social Terra, quan es va arruixar amb líquid corrosiu des d’un balcó diverses persones que van patir cremades. Avui, la diptada de la CUP al Congrés espanyol ha fet una crida a participar a l'esmentat acte, ja si la sala es plena de gom a gom, es la millor resposta que oferir a Guillem davant dels feixistes.

D'altra banda, l'entitat veïnalde Benimaclet ha demant informació sobre «les accions mampreses per les Forces de Seguretat de l'Estat», sobre «la classe de líquid corrosiu que es va utilitzar», i per a saber «si s'ha localitzat i identificat la persona responsable» de l'agressió. «Tres dies després encara no tenim notícies de les investigacions policials i el resultat d'aquestes», ha indicat l'entitat veïnal.

Aquest col·lectiu reclama també «la màxima rapidesa» per a «localitzar a l'agressor». L'associació considera que «les persones afectades amb lesions epidèrmiques, mereixen un respecte».

En la missiva, signada pel president de l'Associació Veïnal de Benimaclet, Enric Sanchis, es destaca que els actes en homenatge a Agulló, estaven «autoritzats» i es qualifica l'atac de «salvatjada». Així mateix, s'indica que «més de 48 hores després dels fets es continuen patint les conseqüències».

«Accions intolerables com aquesta són un vertader atemptat contra la convivència veïnal i han de ser reprimides amb la contundència que es mereixen, perquè no es tornen a repetir ni al barri -de Benimaclet- ni en qualsevol lloc» i amb la finalitat de «dissuadir possibles emuladors», apunta Sanchis.