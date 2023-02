No a la MAT es concentra davant el Parlament

La coordinadora nacional de la Plataforma No a la MAT presentarà una proposta de resolució a la Comissió d’Acció Climàtica i fa una crida a concentrar-se davant del parlament el dia 15 de març a les 15h amb el lema «Per la sobirania energètica, totes al Parlament». La mobilització arriba després de que la Plataforma hagi aconseguit que un gran nombre d’ajuntaments afectats pel pas d’alguna de les línies de Molt Alta Tensió aprovin mocions de rebuig. Així com el suport de 92 entitats i plataformes d’arreu de Catalunya que s’han sumat a la petició al Parlament de canvi de model energètic i perquè comenci a legislar per definir una transició energètica que estigui al servei e la ciutadania i s’aturin l’allau de macroprojectes aprovats recentment.

La concentració convocada pretén visualitzar la lluita de les diferents plataformes creades per lluitar contra les diferents línies de Molt Alta Tensió i macrocentrals de renovables que actualment estan projectades arreu del territori. Amb la Proposta de Resolució que es debatrà a la Comissió d’Acció Climàtica es demana que el Parlament de Catalunya mostri la seva oposició als projectes referits.

La coordinadora nacional de la Plataforma No a la MAT reclama que es produeixi un canvi radical del model energètic del nostre país per avançar cap a un model basat en la democràcia participativa, que respecti les necessitats de cada part del territori i que es construeixi de manera descentralitzada en el que l’energia es generi al màxim de proximitat dels llocs de consum. La Plataforma també reclama la transició cap a energies renovables s’implementi mitjançant l’aprofitament dels llocs ja ocupats ja sigui per habitatges, indústries o infraestructures viàries, disminuint al màxim l’impacte ambiental.

Així mateix, la Plataforma reclama al Parlament de Catalunya una posició ferma que no deixi la porta oberta a que els oligopolis que controlen el mercat de l’energia dissenyin el model energètic del país durant les properes dècades.

Per tot això, la Proposta de Resolució presentada demana al Parlament que insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a exercir decididament les seves competències en matèria d'energia i medi ambient i que:

1.-Traslladi de forma urgent al Ministeri de Transició Energètica el rebuig i oposició del territori als esmentats projectes.

2.-Elabori de forma immediata un estudi complet, d'abast de país, on es concretin les capacitats de generació d'energia elèctrica mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques instal·lades a les parts del territori ja ocupada, sigui per habitatges, indústries, infraestructures viàries, etc., i es determini quins municipis poden assolir l'autosuficiència energètica i quins no. l es contingui les solucions tècniques per garantir l'autosuficiència energètica de la resta de municipis que, per si sols, no poden aconseguir-la.

3.-Desenvolupi pel tràmit d'urgència el contingut de la Llei del Canvi Climàtic mitjançant l'elaboració de l'instrument legal que correspongui i on es contingui el model energètic que ha de desenvolupar-se a Catalunya, basat en els principis de descentralització, d'aproximació dels llocs de generació als llocs de consum i amb total respecte a la preservació del territori, la qualitat de la vida i de la nostra biodiversitat.