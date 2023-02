Temporal Glòria

Marxa per exigir solucions urgents contra l'erosió del Delta

Marxa per exigir solucions urgents contra l'erosió del Delta

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha convocat una mobilització multitudinària diumenge vinent per demanar solucions urgents contra l’erosió del delta.

La manifestació, que començarà a Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i anirà pel pont del Passador fins a Deltebre (Baix Ebre), serà la primera gran mobilització en defensa del delta, la tercera zona humida més extensa de la Mediterrània, d’ençà de la protesta que es va fer l’any 2016 a Amposta. Serà la culminació d’un calendari de mobilitzacions intens que arrencà ahir, amb la protesta davant el Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Tres anys després dels efectes devastadors del temporal Glòria, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) tornarà a sortir el carrer diumenge, dia 12, per demanar solucions per un problema –el de l’erosió– que ja ha esdevingut un risc substancial per a la salut i supervivència del delta de l’Ebre.