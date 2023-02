Municipals 23

La CUP Manlleu presenta la llista electoral per les properes eleccions

Aquest dijous, 23 de febrer, l’assemblea local de la CUP Manlleu ha presentat la llista electoral completa per a les eleccions municipals del proper mes de maig. Des de la formació de l’Esquerra Independentista s’han volgut destacar diferents aspectes més enllà de la renovació de les persones que encapçalaran la llista, posant èmfasi en la feina col·lectiva feta durant aquestes dues darreres legislatures i la voluntat de generar un canvi de rumb important al model actual de l’Ajuntament de Manlleu.

L’acte, que ha començat i acabat amb la participació del duet musical format per la Masmi i en Ferran Domènech, ha estat conduït per Eudald Rifà, regidor a l’anterior legislatura, que ha donat pas a dues de les actuals càrrecs electes, Maira Costa i Flory Martínez. Totes dues han desgranat la feina feta dins i fora l’Ajuntament, destacant com s’ha posat el focus en “iniciar el procés per aconseguir recuperar la gestió pública del servei d’aigua potable, ara en mans privades” i també “mantenint l’habitatge al centre del debat polític per denunciar la falta de planificació, la falta d’habitatge a preus assequibles i protegit, l’ús anòmal de pisos, fins a greus problemes de pèrdua d’habitatge i exclusió residencial”. Alhora han apuntat com “la CUP Manlleu ha fiscalitzat l’acció de govern, i denunciat les males pràctiques que es repeteixen”.

Seguidament, Lleonard Sánchez, cap de llista de la CUP Manlleu per les properes eleccions i Toni Rubia i Montse Rabionet, números 2 i 3 respectivament, han fet una breu presentació del que serà el fil conductor de la campanya electoral, resumida a partir del lema presentat a l’acte del Museu del Ter: “Un nou rumb”. Segons les representants de la Candidatura d’Unitat Popular, “La CUP Manlleu presenta una candidatura forta, decidida i compromesa per desenvolupar polítiques radicalment d’esquerres, amb la prioritat de portar la veu dels sense veu a les institucions i construir alternatives des del municipalisme”. També afirmen que “cal un nou rumb per construir comunitats fortes i així garantir els drets (polítics, econòmics, socials i culturals) inherents a tot ésser humà. El municipalisme i la proximitat amb les nostres veïnes, se’ns presenten com un marc idoni per fer-ho possible”. D’aquesta manera es vol “capgirar la dinàmica de l’actual ajuntament amb un consistori desgastat i sense projecte pel present i futur que pugui encarar els reptes que tenim com a poble”.

Les diferents persones que formaran part de la llista han sigut presents durant l’acte, per escenificar el projecte col·lectiu pel qual aposta la CUP Manlleu, posant al centre un nou rumb per Manlleu i la seva gent. L’acte s’ha acabat afirmant que “hem canviat alguns noms de la llista, però som els que érem i alguns més. I totes hi tenim un paper. Sense aquesta participació i pertinença al col·lectiu la nostra fita política no tindria sentit”.

El codi ètic

El codi ètic i l’assemblearisme continuen sent dos elements importants de la Candidatura d’Unitat Popular. D’aquesta manera es presenten a les eleccions amb un codi ètic, un compromís assumit per totes les persones que formen part de la llista electoral de la CUP Manlleu que es presentarà a les properes eleccions municipals. Respon a la necessitat i urgència d'establir mecanismes de transparència, limitació de sous i mandats, rendició de comptes i mesures anticorrupció.

LLISTA CUP MANLLEU - Municipals 2023

1. Lleonard Sánchez Leiva, 67 anys. Mestre d’Educació Especial. Membre d’associacions culturals i ecologistes. Vinculat a associacions veïnals. Li agrada mirar ocells i remenar a l’hort. La diferència ens enriqueix.

2. Toni Rubia Ostos, 38 anys. Vinculat al teixit associatiu veïnal, cultural i social de Manlleu. Apassionat pel món de l'educació, els viatges i la lectura. Actualment treballa en l'àmbit de l'educació.

3. Montserrat Rabionet Usart (independent), 42 anys. Llicenciada en Matemàtiques (UAB), treballa a l'ensenyament públic. Mare de dos infants. Ecofeminista arrelada al poble, convençuda que l'educació és motor de canvi social.

4. Xevi Vilar Rodríguez, 39 anys. Pare i professor de secundària a l'ensenyament públic. Vinculat al moviment antifeixista i gaudint de l'esport de base i la natura.

5. Helena Verdaguer Mata, 38 anys. Metgessa de la sanitat pública i mare treballadora. Preocupada per una santitat pública de qualitat i per a tothom. Manlleuenca adoptiva, enamorada del poble.

6. Gemma Aligué Coma, 27 anys. Psicòloga infantil. Vinculada al moviment cultural i associatiu de Manlleu. Feminista convençuda. Compartint la lectura i la música com a formes de lleure i compromís.

7. Ferran Domènech Tona, 32 anys. Comunicador i intent de periodista. Vinculat a l'internacionalisme, als moviments de base i la cultura popular.

8. Chaimaa Mouhtadi El Kadaoui, 23 anys. Enginyera biomèdica, antiracista i feminista. Participant en moviments socials i juvenils de Manlleu i amant de l’esport.

9. Santiago Mariano Ramos Fuertes. Nascut a León. Vivint més de cinquanta anys a Barcelona i tres anys i mig a Manlleu. Arquitecte. Idealista. Per la ciutat, amb bicicleta a tot arreu. Membre del Consell Rector de la Cooperativa Manlleu Energia (comunitat d'autoconsum).

10. Laura Icart Farrés, 41 anys. Psicòloga i Integradora Social. El context educatiu i social són els àmbits que més li agraden, li permeten interaccionar, intercanviar aprenentatges i créixer. Gaudint de Manlleu.

11. Marc Bassas Morera, 26 anys. Militant de l'Esquerra Independentista i de Manlleu de tota la vida. Docent en formació, actiu en el sindicalisme i en lluita per un futur on la classe treballadora s'uneixi per un món per totes.

12. Flory Martínez Ruiz, 55 anys. Integradora i educadora social, participant en diferents projectes del municipi. Filla, germana, mare i dona feminista de classe treballadora. M'agrada el poble que em va acollir.

13. Ricard Comajoan Pujol, 41 anys. Enginyer de camins, canals i ports. Treballant amb i per una obra pública honesta i racional amb el territori i les persones. Convençut de la mobilització popular. Lleure és muntanya, lectura i esport.

14. Aida Arjona Palomar, 20 anys. Estudiant de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal. Militant de l'Esquerra Independentista, vinculada al moviment juvenil i compromesa amb l'educació en el lleure.

15. Eudald Rifà Castro, 48 anys. Llicenciat en geologia i ecologista. Atent i actiu als moviments socials i polítics. Arrelat a Manlleu.

16. Laura Generó Prat, 40 anys. Vinculada al teixit social, feminista i ecologista manlleuenc. Gaudint de la maternitat i dels cicles de la natura.

17. Laureano Pérez Arandia, 65 anys. Actualment jubilat, abans treballava d'administratiu al CAP de Manlleu. Involucrat a l'Esquerra Independentista i en projectes entorn la construcció de candidatures d'unitat popular. Aficionat al cinema, els viatges i la lectura.

18. Gemma Batlle Collelldemont, 20 anys. Estudiant d'Educació Social. Implicada en l'educació en el lleure, l'esport popular i militant de l'Esquerra Independentista.

19. Joan Arimany Ges (Mestre), 43 anys. Metal·lúrgic. Vinculat al teixit associatiu de Manlleu i convençut de la seva força. Estima la cultura popular.

20. Tamia Maestre Gutiérrez, 46 anys. Mare de tres canalles. Implicada en el teixit associatiu educatiu. El parcs, els carrers i el riu, essencials per la vida.

21. Albert Generó Prat, 37 anys. Llicenciat en Enginyeria Informàtica (UPC), treballa en la gestió de projectes IT. Vinculat a moviments socials i al teixit associatiu i cultural de Manlleu. Amant de córrer per la muntanya.

SUPLENTS:

1. Ariadna Masmitjà Marín (Masmi), 36 anys. Activista social. Mestra a l'ensenyament públic. Màster en Cooperació Internacional.

2. Roger Cecília Costa, 25 anys. Graduat en Enginyeria Multimèdia i treballant de programador. Actiu en els moviments juvenils de Manlleu. Amant de la música i els videojocs.

3. Clara Masramon Roma, 42 anys. Administrativa. Aficionada a la natació i bicicleta. Feminista. Una societat igualitària i lliure és possible.

4. Llorenç Pérez Escudero, 42 anys. Pare d'una nena i un nen. Lector i col·leccionista incansable de llibres. Enginyer Industrial especialista en Termoenergètica i Fotovoltaica. Entre el món rural i la ciutat. Gaudeix del bàsquet i de la Penya.

5. Laia Sellabona Hormigón, 20 anys. Estudiant d'Educació Social. Participant al moviment juvenil per construir uns Països Catalans lliures, feministes i socialistes. Entre totes tot!

6. Karuna Blasi, 46 anys. Dissenyadora gràfica, educadora en el lleure i artesana en fusta. Creadora i amant de les petites coses.