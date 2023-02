català

La Plataforma per la Llengua recorrà les bases del procés d'estabilització dels sanitaris balears

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest divendres al matí un contenciós administratiu per a impugnar les dues bases de la convocatòria d'estabilització d'interins al sector sanitari, anunciada pel Govern de les Illes Balears, que es varen publicar al BOIB el passat 3 de desembre. L'entitat denuncia que l'estabilització dels interins s'està fent a costa dels drets lingüístics dels catalanoparlants i critica que l'acord de govern publicat al web aquest primer de febrer (que encara no ha derivat en cap resolució legal) tampoc no ho esmenaria, perquè, de les 49 categories professionals existents, 15 quedarien excloses del requisit lingüístic de manera permanent i per a les altres 34, considerades de fàcil cobertura segons l'executiu, hi hauria una exempció de dos anys perquè els interins acreditassin el nivell de català. Aquesta exempció permetria estabilitzar professionals sense domini de la llengua, com a mínim, durant dos anys i no és clar que, a la pràctica, si no acrediten el nivell d'aquí a dos anys, aquests professionals puguin ser revocats fàcilment de la plaça.

L'entitat s'ha decidit a presentar el recurs avui, després d'anunciar-ho fa dos dies, atès que s'acabava el termini per a fer-ho i que, ara mateix, no hi ha cap garantia que els drets lingüístics seran respectats. Tot i que l'executiu va publicar un nou comunicat al web el primer de febrer amb la voluntat de calmar els ànims de les entitats en defensa dels drets lingüístics, aquest nou text, que encara no ha derivat en cap resolució legal, continua sense tenir en compte els drets dels catalanoparlants i deixa dues voluntats clares: que, a la pràctica, cap dels interins no haurà d'acreditar de manera immediata el domini del català i que només els interins de 34 de les 49 categories professionals es preveu que ho hagin d'acreditar, però no abans de dos anys.