La plataforma per la Llengua aconsegueix que lempresa danesa "Flying Tiger" etiqueti els seus productes en català

L'entitat s'hi va posar, quan es va adonar que l'empresa etiquetava en 18 idiomes, però no pas en català. Tot i que des del principi Flying Tiger responia a través de les xarxes socials que les peticions per etiquetar en català serien estudiades, no hi va haver canvis immediats. Això va dur Plataforma per la Llengua a enviar una carta de l'empresa perquè etiquetessin en català i complissin, així, amb les disposicions lingüístiques de la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya. Tanmateix, l'empresa tampoc no va fer cas de la carta i, finalment,La denúncia va forçar l'administració a requerir a Flying Tiger que s'adaptés a la normativa, però l'entitat ho va seguir de prop i va constatar que el procés s'allargava de manera inexplicable, fins i tot després que Plataforma per la Llengua presentés un recurs d'alçada al mateix organisme. Més tard, amb l'arrencada d'una campanya específica per garantir les informacions necessàries per al consum dels béns i serveis en català impulsada per l'Agència Catalana del Consum, la darrera denúncia de l'entitat va aconseguir que s'obrísi que, finalment, ara l'empresa s'hagi adaptat a la normativa i hagi començat a etiquetar en català tots els seus productes.Malgrat que el juny passat Flying Tiger ja aprovava en atenció oral i atenció virtual en català, segons els usuaris de l'aplicació CatalApp, la incorporació de la llengua a l'etiquetatge no va arribar fins a final d'any. Ara el català és, però, malgrat tot, l'entitat denuncia que. És per això que Plataforma per la Llengua no es pot donar del tot per satisfeta i contactarà altre cop amb l'empresa per fer-li notar la importància d'incorporar la llengua al web. L'exclusió del català del portal és una situació anòmala, tenint en compte que Flying Tiger té el web en 21 idiomes, entre els quals el suec i el txec, amb un volum similar de parlants al del català, i el finès, l'estonià, l'eslovac, el letó, el lituà, el danès o el noruec, amb molts menys parlants.L'entitat anima els consumidors a fer reclamacions quan els seus drets lingüístics siguin vulnerats i recorda que a Catalunya, tant la Llei 1/1998, de Política lingüística com la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya estableixen que els consumidors tenen el dret a ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin en les seves relacions de consum. A més, pel que fa a l'etiquetatge, segons el Codi de consum,i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareguin.