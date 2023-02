Medi ambient

La CUP proposa un procés participatiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions a Reus

El grup municipal de la CUP presentarà al Ple de l'Ajuntament de divendres una moció perquè s'organitzi un procés participatiu, democràtic i consensuat amb la població per a la implantació de la primera fase de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Mònica Pàmies, regidora i alcaldable de la formació, destaca que, "ja que el Govern va tard pel que fa a la posada en marxa del projecte, hauria de permetre que la ciutadania s'hi impliqués i estigues ben informada".

El passat 1 de gener de 2023, el Govern hauria d'haver presentat el projecte per a restringir la circulació dels vehicles més contaminants, sense etiqueta mediambiental, tal com marca la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada el 2021 el Govern Espanyol per a aquelles ciutats de més de 50.000 habitants. Ara bé, tot i que el juliol passat Ara Reus, ERC i Junts van anunciar la seva implantació, "no hem tingut accés a cap estudi que aconselli o justifiqui la proposta que entenem que hi ha sobre la taula: iniciar la ZBE a l'àrea urbana rodejada pel Tomb de Ravals", afirma Pàmies.

Per a la regidora ecologista, "el Govern ha confós la pacificació de trànsit del centre amb la ZBE. No creiem que el nucli sigui un punt a tractar, tenint en compte la llei. Si tinguéssim informació més detallada de les emissions contaminants, es podrien aplicar les ZBE en altres punts de la ciutat més afectats. Com que no s'ha fet abans, proposem que es realitzi ara aquest estudi, ja que el que es va fer té dades del 2014 i s'hauria d'actualitzar".

Les anticapitalistes proposen que es realitzi un informe amb tota la informació relacionada amb les emissions contaminants en diferents punts de la ciutat i fer-ne una presentació en comissió informativa. La regidora cupaire destaca que aquests punts haurien de ser "aquells on es concentren les persones més vulnerables, com els centres educatius, les residències de gent gran, els centres de salut, els espais esportius o les zones verdes de la ciutat, entre d'altres".

Un cop es disposi d'aquesta informació, la CUP proposa exposar-la mitjançant una audiència pública per a "garantir que tothom hi tingui accés", detalla Pàmies. A més, també s'haurien d'explicar els objectius de les ZBE, el calendari establert i els mecanismes que el Govern té intenció de seguir per a la seva implementació. Segons la regidora Pàmies, "aquesta proposta sensibilitzarà a la ciutadania i permetrà que hi pugui formar part, que ho veiem necessari". A més, la regidora creu que "si la població fos coneixedora de tots els efectes negatius que comporta la contaminació, com l'asma o càncer de pulmó, també voldrien que les seves zones de residències fossin de baixes emissions".

La CUP de Reus també recorda que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha donat un termini als municipis perquè es posin en marxa les seves zones de Baixes Emissions. "Això significa que, quan aquest període finalitzi, les àrees han d'estar operatives i anar acompanyades d'accions per fomentar el transport públic i impulsar la mobilitat elèctrica pública i privada. Per tant, el Govern municipal ja hauria d'estar planificant les actuacions que ho facilitaran", ha explicat la regidora ecologista.