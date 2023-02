Joves

La CUP presentarà una proposta de resolució al Parlament perquè la nova T-Jove entre en funcionament també a les Terres de l'Ebre

Dilluns al matí el Conseller de Territori, Juli Fernández, anunciava que fruit de l'acord dels Pressupostos de 2023 amb els Comuns, la targeta T-jove passaria a ampliar-se dels 25 als 30 anys amb el preu bonificat de 40€ i que a partir del 15 d'abril "s'aplicaria a tota Catalunya". Aquesta mesura però, no s'aplicarà a les Terres de l'Ebre perquè és un dels pocs territoris que no disposa d'una Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM).

Els anticapitalistes han recordat que fa anys que la Plataforma Trens Dignes està exigint als governs de la Generalitat de Junts i ERC, que es creï l'ATM de les Terres de l'Ebre i s'acabi amb la Taula de Mobilitat, "un invent de baix cost i totalment inoperant" han denunciat. Els cupaires han insistit en el fet que les Terres de l'Ebre continuen sent tractades com un "territori de segona" en matèria de mobilitat i connectivitat amb la resta del país i han qualificat de "vergonya" l'acord pres amb els Comuns, i per tant, amb Movem Terres de l'Ebre i el seu representant al Parlament, Jordi Jordan, "demostrant la poca responsabilitat vers el territori". L'organització també han interpel·lat als representants d'ERC i del PSC del territori, Maria Jesús Viña i Joaquim Paladella, respectivament, pel fet que hagin acceptat aquesta mesura sense tenir en compte el territori. Davant d'això, la CUP ha exigit que es convoqui de forma urgent la Taula de Mobilitat de les TE per iniciar els tràmits de creació de l'ATM de les TE i han demanat que mentre l'ATM no sigui creada, s'engeguen els tràmits dins del Departament de Territori, perquè el 15 d'abril, tota la població de les Terres de l'Ebre de menys de 30 anys també puguin beneficiar-se de la T-jove.

Finalment, han anunciat que ja han registrat una proposta de resolució al Parlament que recull aquestes propostes amb l'objectiu que la T-Jove entre en funcionament també a les Terres de l'Ebre.