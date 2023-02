lluita institucional

La CUP Mollet denuncia que la majoria de passos de viannats estan fora de normativa

La CUP de Mollet ha denunciat avui que més de la meitat dels passos de vianants de la ciutat no compleixen les normatives reguladores per garantir la seguretat de les persones que hi transiten i ha recordat que “els passos per a vianants funcionen com a extensions de les voreres i quan els vianants creuen la calçada en aquestes zones, tenen dret de pas, però si no estan correctament dissenyats, la visibilitat no és la correcta, hi ha obstruccions o no estan ben senyalitzats, la seguretat del vianant queda afectada.”

L’assemblea molletana, que ha estudiat una cinquantena de passos de vianants ubicats a diferents barris de la ciutat, ha endegat ara una campanya conjunta amb el col·lectiu “Gent x Mollet “ per reivindicar millores urgents i evitar accidents.

En aquest sentit, Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet, ha denunciat que malgrat el que assenyala la normativa vigent “més del 60% del passos de vianants estudiats no compten amb una senyalització clara i anticipada, ni amb una il·luminació correcta i suficient, ni estan correctament pintats per fer-los clarament visibles sobre tot en hores de poca insolació”.

Compte ha denunciat que “l’ajuntament està incomplint de manera fragant la seva obligació de mantenir en condicions òptimes un element tant important com els passos vianants de la ciutat, per on transiten diàriament milers de persones” i ha alertat que “en cas d’accident greu i davant l’incompliment de la normativa, podrien derivar-se responsabilitats cap els responsables municipals, alliberant fins i tot les asseguradores dels seus compromisos de cobertura”.

El portaveu de la CUP Mollet ha qualificat “d’irresponsable” que la nova alcaldessa i els socis que li donen suport de Ciudadanos i Podemos “tinguin tan oblidada una qüestió tan prioritària que afecta a la seguretat i la vida dels molletans i molletanes, mentre sembla que els sobren els diners per tot d’actes de promoció de caire preelectoral”. “Està ben clar que les seves prioritats no són les nostres,” ha conclòs Compte.

La CUP Mollet ha instat l’ajuntament de Mollet “a posar en marxa de manera urgent un pla d’actuació per a resoldre aquestes deficiències i garantir un passos pintats, senyalitzats i il·luminats com cal per evitar posar en perill la vida de les persones”.