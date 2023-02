en defensa del territori

La CUP emprendrà noves vies legals per aturar el PDU del Circuit com a resposta a la inhibició del TSJC

Per a la CUP la decisió és una excusa de mal pagador per no veure’s obligada a entrar en el fons i haver de dictar una sentència desfavorable als interessos del Govern, el PSC i del RACC. Des de la CUP Granollers es considera “insòlita” i “una excusa creativa i de mal pagador” aquesta resolució.

Segons la jutgessa, que la CUP aprovés en el seu dia presentar-se a aquest contenciós-administratiu en un Secretariat Nacional -òrgan delegat i legítim per a aquesta mena de decisions- l’invalida de ser denunciant, ja que, segons sempre la magistrada, això s’hauria d’haver aprovat en com a punt en una de les seves Assemblees Nacionals anuals, òrgan que la CUP que no dedica ni preveu per a aquestes funcions. Per a l’organització cupaire la decisió és una excusa sorprenent en tant que arriba 7 anys després que la CUP es personès com a acusació al 2016, el tribunal admetés a tràmit el procediment al gener de 2017, i durant tot aquest temps el TSJC hagi demanat a la CUP compareixences, tràmits, proves i peritatges com a qualsevol altre procediment ja en marxa.

Possibles impugnacions legals a l’acord entre PSC i ERC per modificar el PDU

La decisió judicial, publicada el 22 de desembre de 2022, també és sorprenent perquè coincideix en el temps amb la publicació de la proposta d’acord del PSC per als Pressupostos del Parlament que es va fer públic només 6 dies després, el 28 de desembre, i on s’incloïa com a un dels punts de l’acord “realitzar els treballs per a l’avanç d’un nou PDU del Circuit” durant l’any 2023.

Per la CUP la pretensió dels lobbys i dels partits que apuntalen aquests interessos de modificar l’actual PDU ve motivada sobretot per la pressió social de la plataforma No Ens Vendreu La Moto i el contenciós presentat per la CUP, atès que tot apunta a què des del Generalitat pretenen modificar aspectes que s’incloïen entre els al·legats en el procediment i criticats per la plataforma.

En aquesta línia i davant dels moviments al Departament de Territori per iniciar la modificació del planejament, la CUP de Granollers també ha anunciat que s’impugnaran totes les modificacions puntuals que el Departament de Territori faci del PDU, entenent que les modificacions donen peu a nous contenciosos-administratius.

Noves mobilitzacions i "primavera calenta" de No Ens Vendreu La Moto

Des de la plataforma No Ens Vendreu La Moto, creada al 2015 al Vallès Oriental per pressionar a les administracions i al RACC per derogar el PDU, s’ha anunciat també des del Parlament que la plataforma està preparant noves mobilitzacions i aliances després d’aquesta decisió judicial, de l’acord entre ERC i el PSC i els darrers moviments al Departament de Territori per reactivar el PDU. “Preveiem una primavera calenta, coincidint també amb la represa de les activitats de més visibilitat del Circuit que comencen a l’abril”, ha explicat Pep Medina, portaveu de la plataforma No Ens Vendreu La Moto.

Sobre la decisió del TSJC, des de la plataforma es la considera “un cas flagrant de desemparament de la ciutadania davant d’uns interessos minoritaris que atempten contra l’interès col·lectiu, l’esperit dels temps i la situació climàtica i de qualitat de l’aire”.

Sobre les mobilitzacions, No Ens Vendreu La Moto considera que el PDU del Circuit és un altre dels molts macroprojectes que s’estan activant a Catalunya i per això també intenten posar-lo al mapa davant del “silenciament deliberat perquè passi de puntetes i evitar el rebuig social”. En aquest sentit des de la plataforma s’han iniciat contactes i coordinacions amb altres col·lectius a nivell del Vallès Oriental i de Catalunya, com són Aturem Hard Rock, Zeroport, Stop Jocs Olímpics o la Campanya Contra el Quart Cinturó.

L’organització per aturar el PDU també ha fet una crida a les grans mobilitzacions que es preveuen en les properes setmanes, com la d’aquest diumenge 26 de febrer contra el Quart Cinturó a Sabadell.