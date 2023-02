Municipals 23

La CUP de Reus presenta els 10 primers noms de la llista electoral per a les eleccions municipals

La CUP de Reus presenta els 10 primers noms de la llista electoral per a les eleccions municipals

La CUP de Reus ha presentat, aquest dissabte 4 de febrer, l'equip de treball que conformarà la llista electoral per a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Les regidores sortint, Marta Llorens i Edgar Fernández, han anunciat els 10 primers noms de la llista, que anirà encapçalada per Mònica Pàmies, actual regidora de la CUP a l'Ajuntament, Arnau Martí, membre del Casal Despertaferro, i Mariona Quadrada, també membre de la CUP.

Les 10 primeres persones que conformen la llista han dut a terme una declaració d'intencions, on s'han detallat alguns dels punts que el grup treballarà, com el medi ambient, la cultura i la llengua, la segregació escolar, l'urbanisme i la mobilitat, el model econòmic, els drets laborals i la lluita antirepressiva i, sobretot, la independència. “Totes fomentades amb feminisme, ecologisme i antiracisme”, han subratllat.

Les anticapitalistes es postulen com a única formació independentista i veritablement d’esquerres del consistori reusenc: "Som la garantia que es portarà aquesta lluita a l'Ajuntament", ha afirmat Pàmies, que treballa, sobretot, la línia més ecologista i animalista del grup.

Arnau Martí ha fet referència a "la repressió exercida des de tots els organismes institucionals, sigui a escala municipal o d'Estat" i ha destacat que "tothom que hagi patit injustícies arran d'haver-se expressat, haver protestat o simplement haver exercit els seus drets com a ciutadà, trobarà suport i veu en el si del nostre grup municipal". Mariona Quadrada, que va ser regidora en l'anterior mandat fins al 2019, ha incidit, durant la presentació, en la importància de la llengua com a vehicle de construcció comunitària, pública i de drets socials.

Una candidatura transversal

L'assemblea de la CUP reivindica que es tracta d'un equip de treball, allunyat dels personalismes, un format amb el qual l'assemblea de la formació està acostumada a treballar. A la vegada, es tracta d'una primera part de la llista conformada, en un 50%, de persones d'altres entitats i organitzacions de l'entorn de la formació, com Endavant (OSAN), amb Ricard Aragonès,;l'Hora Violeta, amb Meritxell Diaz; el Casal Despertaferro, amb Arnau Martí; Escoltes Catalans, amb Roser Palomar, i el sindicat COS, amb Jordi Chinchilla. La llista també comptarà amb Xavi Milian, reconegut a la ciutat per destapar el cas Innova i un dels fundadors històrics de la CUP Reus.

Aragonès ha defensat l’objectiu de la formació de construir la independència econòmica i política “cap a un model de desenvolupament econòmic territorial basat en l’ocupació de qualitat, l’economia social i solidària i autocentrat en les necessitats de Reus”. Per la seva part, Aleida López, número 4 a la llista, ha assegurat que “Reus ha de ser una ciutat d’acollida: l’Ajuntament viu d’esquena a les persones i les seves necessitats, com el dret al padró”. Díaz també ha afirmat que “estem en contra de les polítiques d’aparador, com el cas del projecte d’urbanisme feminista, que es queda en la fase inicial; nosaltres ens fixem en el què i el com”.

La llista de les 10 primeres candidates:

Mònica Pàmies Flores (CUP): docent d’informàtica per a adults i voluntària animalista

Arnau Martí Algero (Casal Despertaferro): professional d'hosteleria i turisme i estudiant de filologia catalana.

Mariona Quadrada Montevedre (CUP): llicenciada en filologia catalana i mestra de cuina

Aleida López Giménez (CUP): graduada en llengües i literatures modernes i redactora

Abel Guinovart Forcadell (CUP): graduat en història i treballador de la biblioteca de la URV

Ricard Aragonés i Piqué (Endavant (OSAN)): tècnic en desenvolupament econòmic territorial

Xavi Milian Nebot (CUP): historiador i professor d’adults

Meritxell Diaz Estirado (l'Hora Violeta): graduada en química i tècnic de laboratori en centre de recerca

Jordi Chinchilla Gràs (COS): graduat en veterinària i màster en oncologia veterinària

Roser Palomar Fonts (Escoltes Catalans): Roser Palomar Fonts, educadora social i formada en pedagogia sistèmica