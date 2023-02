Municipalitzacions

L'AMAP obre un expedient un expedient disciplinari a l'Ajuntament de Molins de Rei per expulsar-lo

La CUP Molins de Rei ha pogut saber, gràcies a regidors d'altres municipis que en formen part, que a l'Assemblea General de l'AMAP (Associació de Municipis per l'Aigua Pública) celebrada fa uns dies. Aquest és el pas previ per expulsar l'Ajuntament de Molins de Rei de l'Associació

La formació ha lamentat profundament aquesta notícia i ja vam avisar en el seu moment que això podia passar. Això ha passat perquè el govern actual sociovergent ha aturat en sec la futura municipalització del servi d'aigua a Molins de Rei, acció que vam iniciar quan vam estar al govern i vam entrar a formar part de l'AMAP.

Denuncia la inacció d'aquest govern en aquest sentit, i el malbaratament de diner públic, incloent una partida pressupostària per formar part de l'AMAP i assistir-hi, per rentar-se la cara i poder vendre públicament que en formen part, quan políticament no hi estan treballant, ans el contrari.

Municipis com Corbera de Llobregat, Ripollet, Sant Cuagt del Vallès, entre d'altres, estan treballant conjuntament per cercar una via per tenir una gestió pública i municipal de l'aigua després de la sentència . El govern de Molins de Rei, encapçalat per l'alcalde Xavi Paz a l'AMB, ha fet tot el possible perquè Molins desestimi aquesta opció i seguim molts anys més a mans d'una gestió privada de l'aigua.