Salut

L’Ajuntament aprova la moció de Som Poble-ERC per la gestió pública d’un sistema de salut a la vegueria Penedès

El ple de l’Ajuntament d’aquest dilluns ha aprovat la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC el Vendrell per la creació d’un Consorci Públic, entre la Generalitat i les administracions locals, per gestionar l'hospital comarcal i replantejar el futur dels centres d’Assistència Primària del Baix Penedès. La moció també planteja l’agrupació de les quatre comarques de la vegueria Penedès en una única regió sanitària. L’objectiu és disposar d’un sistema públic de Salut, homologable amb el de la resta del país.

Al Baix Penedès tant l’ hospital comarcal com la majoria de centres de Primària són gestionats per una entitat privada, la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, arrelada entorn de la ciutat de Tarragona. Aquest model excepcional s’ha demostrat ineficient. Som Poble- ERC el Vendrell ha plantejat que cal normalitzar el sistema de salut del Baix Penedès, homologant-lo amb el que funciona a la resta del país i ha plantejat al Ple que s’iniciïn els estudis per concretar aquest canvi de model.

La moció va ser aprovada amb el suport de 19 dels 20 regidors presents. La regidora de AVP es va abstenir