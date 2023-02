Infiltraciones policiales, cuestión de Estado!

Hace unas semanas, como resultado de un magnífico trabajo, La Directa hacía público el resultado de su investigación y denuncia de una infiltración policial durante tres años en los movimientos sociales de Barcelona. La semana pasada, nuevamente La Directa, volvía a hacer pública otra investigación periodística y denunciaba otra infiltración policial, en este caso en varias entidades sociales del barrio valenciano de Benimaclet. De entonces hasta ahora, infinidad de artículos, declaraciones, ruedas de prensa, concentraciones, actos de denuncia, etc., se han sucedido. En una situación normal, no tendría nada más a añadir, pero en todo aquello que he leído y escuchado (pido excusas de anticipo por no haber podido alcanzar todo lo que se ha publicado) he encontrado una, para mí, importante laguna política e incluso ideológica.

Me refiero a cierta desconexión en la crítica sobre los sucesos narrados y la naturaleza del Estado. Y también, alguna contradicción, fruto de la aceptación acrítica respecto al rol real que juegan los estados realmente existentes y sus «cuerpos y fuerzas de seguridad», cuando muchas voces –algunas de ellas de gran autoridad democrática– reclaman al mismo Estado la autocorrección y autocrítica de sus prácticas. Que la ciudadanía, en general, nos puedan alarmar más o menos estas prácticas de espionaje policial o el sabotaje a la participación popular y democrática, entra dentro del que es normal que se podría esperar dentro de un Estado que se vanta de su calidad democrática, pero, aun así, tenemos que ser conscientes que esas actividades (antidemocráticas e inhumanas), formen parte inseparable de su naturaleza desde la misma constitución de los estados modernos.

De hecho, la permanente y machacona publicidad -a veces directa, otras muchas veces más subliminal- relativa a alabar las bondades hacia la ciudadanía de determinadas unidades policiales o militares (policía de proximidad, de tráfico, de rescate de personas en riesgo, UME, etc.) forman parte de la justificación reiterada otras unidades policiales -el núcleo esencial- la misión de las cuales es el control político y social de la mayoría de la población adentro de cada sociedad. De hecho, la práctica totalidad de las actividades policiales/militares de carácter humanitario podrían ser perfectamente ejecutadas por unidades civiles que no formaran parte de ningún cuerpo armado. Creo, no obstante, que hace ya demasiado tiempo que por razones de índole ideológica la renuncia a los grandes relatos históricos, el abrazo acrítico al postmodernismo y al pensamiento líquido, nos ha llevado a olvidar la naturaleza de los estados, y por extensión la naturaleza de los cuerpos policiales y el papel que juegan. Creo que nos conviene, al menos en el ámbito teórico, hacer dos pasos atrás para poder empezar a dar un paso adelante. Permitidme una invitación en el debate a partir de reflexiones de personas muy significativas:

Este tipo de actividades policiales, posiblemente legales, pero totalmente ilegítimas, parecen dar la razón al sociólogo alemán y teórico del liberalismo Max Weber, según el cual un Estado es una unidad política que mantiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Pero podemos calificar de legítimo infiltrarse en los movimientos sociales o políticos? En ningún caso. De hecho, la definición de Weber parece pensada solo en relación con un estado liberal (burgués), donde el papel del estado tiene que limitarse a garantizar determinadas libertades cívicas y políticas, pero no puede modificar la relación entre las clases sociales, ni intervenir en relación con los derechos sociales y económicos.

Tanto Kropotkin como Bakunin y otros teóricos del anarquismo, sostienen -con algunos matices entre ellos- que el Estado es la estructura de poder que pretende tener el monopolio del uso de la fuerza sobre un territorio y su población, y que es reconocido como tal por los estados vecinos. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, es la creación de un orden que legaliza y arrecia esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. Engels, en una definición complementaria, afirma que es, más bien, un producto de la misma sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar.

En su famoso y poco leído libro El Estado y la Revolución, Lenin insiste que en estas frases de Marx y Engels están expresando con toda claridad la idea fundamental del marxismo sobre el Estado. Como creación historico-social tiene, pero, una serie de características básicas, como por ejemplo la agrupación de sus súbditos según divisiones territoriales o la instauración de un poder público, dotado de una fuerza armada y de instituciones coercitivas de todo tipo y de un cuerpo de funcionariado para gestionarla. Estas instituciones proporcionan «bastante» al Estado, una fuerza que brota de dentro de la misma sociedad, pero que se sitúa encima y que se divorcia cada vez más.

Antoni Gramsci introdujo el concepto de Hegemonía o Bloc Social Hegemónico con el objetivo que el cuestionamiento del monopolio burgués de la violencia, no fuera reducido a la simplificación en que había acontecido el concepto de Dictadura del Proletariado como forma transitoria hacia un nuevo Estado. El concepto de hegemonía parte de analizar como en un determinado sistema institucional, el poder es hegemónico cuando la comunidad política (el pueblo) lo acepta. Esto quiere decir que la dominación no es producto solo de la coerción sino también del consenso. Cuando la situación entra en crisis, cuando los intereses del pueblo, de las clases populares, de las personas oprimidas o excluidas no son satisfechos, estos adquieren conciencia. Se trata de una conciencia colectiva crítica que posibilita la ruptura del consenso y se presenta como disenso social. Es la crisis de la hegemonía, de la legitimidad del sistema político, es la crisis del Estado.

Ante esta crisis hay que construir una nueva hegemonía. El poder del pueblo como hiperpotència crítica y autoorganizada se construye abajo y desde bajo. Se acumula bastante desde la unidad del pueblo en lucha y de los agentes sociales y políticos. La praxis de la liberación es esa misma construcción de la unidad. Es la acción de los sujetos que han acontecido actores que edifican el nuevo consenso, la nueva hegemonía, desde una nueva cultura de la política por el y para el pueblo. Los movimientos populares tienen que saber traducir las reivindicaciones de todos los sectores en lucha, porque a través del mutuo conocimiento, diálogo e inclusión en su propia reivindicación de todas las otras reivindicaciones, se pueda ir construyendo esta nueva hegemonía que tiene que ser sostenida por todo el pueblo, transformándose en la nueva propuesta de praxis de liberación individual y colectiva.

A su obra El capitalismo histórico, Immanuel Wallerstein señaló que la construcción de los estados modernos no se pueden desatar del proceso de acumulación del capital a escala transnacional. Así, nos dice que «la concentración del capital en las zonas del centro (del capitalismo mundial) creó tanto la base fiscal como la motivación política para construir aparatos de Estado relativamente fuertes». Hacer política, continúa Wallerstein, es tratar de cambiar las relaciones de poder en un sentido más favorecedor y poder orientar los procesos sociales.

Según Enrique Dussel, sintetizador de la teoría de la liberación, y en relación con el Estado, para el anarquista extremo cualquier institución es siempre represión, opresión, injusticia. En cambio, para el conservador cualquier institución es perenne e intocable. Aun así, para una política realista y crítica (revolucionaria) las instituciones son necesarias, a pesar de que nunca son perfectas; son entrópicas, y por eso siempre llega el momento en que tienen que ser transformadas, cambiadas o anihilades. Las instituciones son condiciones condicionadas condicionantes y como tales son mediaciones de factibilidad. La macroinstitución de la factibilidad es la sociedad política (en sentido gramsciano) o el Estado en sentido restringido.

Esta breve y limitadísima reseña, es solo una invitación a trabajar una mejor conceptualización del Estado, para ayudarnos a profundizar en la crítica política de las prácticas policiales contra las más diversas formas de participación democrática de la ciudadanía.