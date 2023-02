Pressupostos

Gent x Mollet i la CUP denuncien que els nous pressupostos de la Generalitat ignoren les necessitats del veïnat

Gent x Mollet i la CUP han recordat que “la nostra comarca es situa entre les que menys inversions totals reben de tot el país, amb només 138€ per càpita” i han denunciat que “en el cas de Mollet, tot i que el percentatge és una mica més alt –238€ - segueix sent totalment irrisori”, perquè “dels 12 milions d’inversions previstos en total, més de 8 milions es dediquen a obres a les instal·lacions d’un organisme de la Generalitat ubicat a Mollet, ISPC, sense cap efecte a la millora de la ciutat, prop de tres són obligats per l’acabament d’unes obres ja començades a l’IES Mollet i la resta inclouen la reserva per una nova agressió ambiental amb la construcció de més pisos al sector Sud de Gallecs”.

En aquest sentit, Xavi Herrera, portaveu de Gent x Mollet, col·lectiu que ha formalitzat recentment la seva unitat d’acció amb la CUP, ha criticat que “mentre els que avalen amb els seus vots aquests Pressupostos, inclosa la nostra alcaldessa i diputada, aposten per ressuscitar macro-projectes amb un gran impacte al territori i amb gran contestació social, s’ignoren les demandes d’inversions urgents per Mollet com la de dotar d’un edifici definitiu a l’IES Aiguaviva, actualment dividit en diferents espais de la ciutat poc idonis, o la construcció d’un 3r ambulatori per la ciutat, llargament reclamat que faci també les funcions de CUAP”.

Herrera ha qüestionat “de què serveix tenir una alcaldessa amb doble càrrec i doble feina si a l’hora d’incidir per les necessitats dels molletans i molletanes aquestes necessitats urgents s’ignoren totalment” i ha assenyalat que “n’estem farts de nyaps com el CUAP de Sta Perpètua, promès per la Conselleria de Sanitat del Govern d’ERC i Junts que mai ha vist la primera pedra”. “Per Mollet el 3r ambulatori amb funcions de CUAP és una necessitat tant imprescindible com urgent per a respondre al volum de població que cobreix i per millorar l’atenció primària a la ciutat, descongestionar els serveis d’urgències de l’Hospital de Mollet, actualment molt col·lapsades i millorar la distribució territorial i els recursos materials, tècnics i humans dels serveis de la nostra sanitat pública”.

El portaveu ha explicat que Gent x Mollet i la CUP han endegat per aquesta raó, en el marc del debat dels Pressupostos de la Generalitat al Parlament, una campanya reivindicativa “per tal de recordar la continuïtat de lluita per la construcció d’aquest 3r ambulatori amb CUAP essencial, per la defensa de la millora de la sanitat pública a la ciutat i per l’ampliació de serveis i la reducció de les llistes d’espera, desplegada transversalment des molts sectors socials, com les associacions de veïns, els col·lectius de persones amb diferents patologies, la plataforma en defensa de la sanitat, les AFA’s, els col·lectius de persones jubilades, etc”.