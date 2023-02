8-M

El SEPC convoca aturada lectiva el 7 de març

El pròxim dimarts 7 de març, als diferents centres de secundària d'arreu del territori, les joves i les estudiants aturaran les classes. Com també les aturaran l'endemà, el dia de la Dona Treballadora, per sortir als carrers i organitzar-se als barris, pobles i ciutats per plantar cara a les violències que pateixen dia rere dia. Durant les aturades, se celebraran assemblees obertes, tallers de pancartes i diferents activitats per preparar la vaga de l'endemà.

Les estudiants reivindiquen que la seva generació ha viscut en crisi des que va néixer, i que a les dones els ha tocat la pitjor part. Marginades en feines precàries a l'hostaleria, la neteja, la sanitat o l'educació, mentre el cost de la vida i les violències masclistes no paren de créixer. Però alhora, posen sobre la taula que han estat precisament aquestes feines, essencials per la vida i que han patit la nefasta gestió de la pandèmia, les que darrerament s'han organitzat i han lluitat pels seus drets i per una educació i sanitat públiques, dignes per la classe treballadora.

I és en aquest context de crisi que el SEPC denuncia l'auge dels discursos antifeministes i l'extrema dreta, que avança i es legitima. Mentre les institucions es pinten de lila amb un feminisme que titllen de liberal i incapaç de transformar la societat, el patriarcat s'ha continuat estenent i adoptant noves formes, com el terror sexual amb les punxades d'aquest estiu o l'èxit entre els joves d'influencers i streamers amb discursos masclistes que han blanquejant violacions.

Per tot això, els dies 7 i 8, estudiants i joves es planten. Perquè l'educació és un engranatge més per continuar reproduint el sistema actual, capitalista i patriarcal, però també pot ser una eina de transformació radical. Reivindiquen que són el futur, un futur que els volen prendre, i per això posen sobre la taula el seu deure de construir l'educació que volen: una educació autènticament feminista, que només serà assolible a través del model coeducador. No la coeducació amb què es blanquegen les institucions, sinó una capaç de reconèixer i qüestionar totes les jerarquies i opressions de gènere, raça, llengua, orientació sexual i classe. Una que transformi, no tan sols els continguts

educatius, sinó també la forma d'ensenyar-los, la forma de relacionar- se i la societat patriarcal en què vivim