IQOXE

El Parlament ha aprovat bona part de les mesures proposades a la moció de la CUP-NCG per garantir una major transparència i control al Complex Petroquímic de Tarragona

La CUP ha presentat aquesta moció després de comprovar que tot i que l'explosió a IQOXE semblava que havia de representar un punt d'inflexió en relació al control de la petroquímica, “han passat tres anys i no ha canviat pràcticament res”, segons la diputada Laia Estrada.

Per a la CUP només s'han fet passes endavant en la gestió de les emergències, que hauria de ser l'últim esglaó. De forma prioritària, Estrada considera que “cal prevenir i evitar que es produeixin accidents, fet que implica endurir la legislació i millorar el control de les emissions i dels seus efectes”, tal com han proposat amb aquesta moció que recull les reclamacions de la Plataforma Cel Net.

En aquest sentit, la CUP celebra que s'hagin aprovat mesures com l'elaboració d'un estudi epidemiològic o millorar la xarxa de vigilància (XVPCA) ampliant tant els punts de mesura com els compostos mesurats (l'òxid d'etilè i l'1-3 butadié). Lamenten, però, que el vot en contra del PSC i JxC hagi impedit que s'aprovi l'adequació de la legislació a tots aquells compostos químics perillosos que avui no s'estan controlant (com l'òxid d'etilè, el benzè i l'1-3 butadié), malgrat la seva toxicitat. Per a Estrada, les reticències a endurir la legislació es deuen a que “la connivència política és de tal magnitud que es prioritza no incomodar el lobby petroquímic”. I afegeix, “som conscients que costarà impulsar canvis profunds per combatre l'opacitat i la impunitat imperants”.