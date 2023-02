OCB

El documental "L'Obra i el dinosaure" sobre l'Obra Cultural Balear al Canal 33

Mobilització de docents per la llengua

El proper dijous a les 23.30h, el Canal 33 estrenarà el documental d'Antoni Mir Marí L'Obra i el dinosaure. El reportatge ofereix una panoràmica inèdita sobre mig segle d'història dels mallorquins per mantenir viva la llengua catalana. Per fer-ho, segueix el fil conductor de la seva entitat més representativa, l'Obra Cultural Balear, i explora la tensió perenne entre llengua i poder.

El 1962, un any després de la creació d'Òmnium Cultural a Catalunya, Francesc de B. Moll va fundar l'Obra Cultural Balear. Des de finals del franquisme i fins ara, aquesta entitat i els docents que treballen a les illes Balears han actuat com a bastions de la llengua catalana. No sense obstacles.

L'Obra i els dinosaures ofereix una visió inèdita d'aquesta lluita, de la tensa relació entre llengua i poder i de la voluntat de la societat illenca per mantenir viva la llengua catalana al llarg de mig segle, seguint el fil conductor de la seva entitat més representativa, l'Obra Cultural Balear. Una lluita per la supervivència i el reconeixement d'una llengua i d'una cultura. Una història local que representa una realitat universal.

El documental fa un viatge que va des de la publicació del darrer volum del Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover-Moll, el 1962, passant per l'arribada de l'home a la Lluna, l'arribada del turisme massiu i la transformació de les Balears, la transició del franquisme a la democràcia i l'Estatut d'Autonomia, fins a l'evolució dels mitjans de comunicació i la revolució digital. Un viatge pels grans canvis socials, institucionals i culturals que han transformat les Balears al llarg del darrer mig segle fins als nostres dies.

El documental és una producció de Tu Diràs Produccions, SL, en coproducció amb Televisió de Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local, SL. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, l'ICEC i el Consell de Mallorca (Departament de Cultura, Patrimoni i Esports).