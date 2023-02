Renovables, així no

Ecologistes en Acció va manifestar fa un any que el Magda era un projecte fotovoltaic inviable a Castelló

Ecologistes en Acció va presentar al·legacions al projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica denominada Magda, de 150 Megawats de potència, i a la seua corresponent infraestructura de línia elèctrica d’evacuació a la província de Castelló, promogudes per la corporació francesa Premier Engineering and Procurement, SL.

En un document de 35 pàgines els ecologistes consideraven diferents motius per rebutjar-la. Plantejaven primer la incompatibilitat de l’ocupació del sòl amb els planejaments urbanístics dels municipis afectats, així com l’afecció pel PATRICOVA per risc d’inundació de determinades parcel·les, o també sobre l’ingent moviment de terres que ocasionaria per l’ocupació de zones amb pendents superiors al 25 %, aspecte que directament contravé l’article 10 del Decret Llei 14/2020 del Govern valencià.

Pel que fa a les afeccions al medi natural, la planta solar fotovoltaica Magda ocuparia sòls d’interés per a la recarrega dels aqüífers; a més, l’estudi presentat sobre les afeccions a la Xarxa Natura 2000 és totalment insuficient, perquè la ubicació de la planta solar fotovoltaica seria limítrof amb la Zona d’Especial Conservació “Serra d’en Galceran” i íntegrament en una Àrea Prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’ocells incloses en els catàlegs d’espècies amenaçades. L’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) en definitiva no estudia ni valora de manera correcta l’impacte de les actuacions projectades sobre la biodiversitat.

Assenyalen a més que la línia elèctrica de més de 70 quilòmetres d’alta tensió per a evacuar fins a Almassora la generació elèctrica de la planta és una barbaritat que té un impacte ambiental crític, que ocupa terrenys forestals i corredors terrestres i fluvials (Rambla de la Viuda), suposa un greu risc d’electrocució per a les aus, i tot això amb un estudi d’alternatives totalment insuficient i amb una duplicació innecessària d’infraestructures elèctriques. El projecte MAT de doble circuit de 400 KV entre Morella i Almassora ja va obtindre el vistiplau ambiental del Govern central al febrer de 2021. Eixa línia suposaria el quart corredor d’alta tensió entre el nord de la província i la subestació elèctrica de “Red Eléctrica de España” a Almassora.

Destacaven que finalment que el projecte presentat de planta solar fotovoltaica i el seu EIA no ha tingut en compte la cartografia territorial de l’estoc de diòxid de carboni en la coberta vegetal de la Comunitat Valenciana, ni les directrius sobre la utilització i aplicació d’eixa cartografia. La implantació de les plaques fotovoltaiques suposaria l’eliminació de tota la coberta vegetal, que emmagatzema carboni en valors pròxims a les 100 tones per hectàrea, que s’enviaria a l’atmosfera, a més de la pèrdua de fixació anual pels cultius. Per tant, suposa un pas arrere en la lluita contra el canvi climàtic.

Els ecologistes sostenien que amb la promoció únicament d’aquest tipus de macroplantes solars s’està relegant l’opció més sostenible dels dels punts de vista social i ecològic, que passa per l’autoconsum fotovoltaic, la generació distribuïda, els projectes municipals de les comunitats energètiques locals, socials i dels models cooperatius de generació elèctrica. Amb tot, les plantes fotovoltaiques estan cridades a tindre un lloc en aquesta necessària transició ecològica, però supeditades a l’interés general i a la preservació dels recursos naturals, incloent-hi la biodiversitat i el paisatge.

Per estes raons Ecologistes en Acció del País Valencià ha sol·licitat a l’Àrea de Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Castelló que no se li atorgue al projecte l’autorització administrativa preceptiva ni la declaració d’utilitat pública, i que al mateix temps l’autoritat ambiental dicte una declaració d’impacte ambiental negativa.