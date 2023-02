Renovables, així NO!

Decidim denuncia el vist i plau del Govern espanyol a la construcció del MAGDA com un nou atac a les nostres institucions

Des de Decidim ha qualificat com un nou atac a les institucions valencianes, elvistiplau del Ministeri espanyol de Transició Ecològica a la declaració d'impacte ambiental (DIA) del projecte MAGDA davant els informes negatius emesos per la Conselleria de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. La construcció d'un camp fotovoltaic de 150 kW entre les Coves de Vinromà i Cabanes i les línies d'evacuació fins a Almassora, afectarà de nord a sud de la Plana Alta, posant en risc la sobirania alimentària de moltes famílies a més a més de suposar una greu afecció al territori.

L'entitat sobiranista està a favor de la descarbonització i per l'aposta de les energies renovables, però aquestes han de ser de manera sostenible. "No és acceptable que una vegada més des de Madrid hagen de decidir sobre el nostre territori, donant viabilitat a megaprojectes que sols beneficien al capitalisme verd i que estan en contra dels nostres interessos.", puntualitza

Es reaferma "Per un món rural sostenible hem de tindre les capacitats per poder decidir tot allò que afecta de manera directa i indirecta en la nostra sobirania com a poble".