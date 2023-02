Participació

Assembles de Barri per decidir col·lectivament el seu model de poble

El setembre de 2021 es van posar en marxa les Assemblees de Barri a Berga. Una iniciativa que tenia per objectiu crear un espai de trobada entre el veïnat de la ciutat i l’administració local. Un espai per conèixer de primera mà les necessitats, prioritats, preocupacions i problemàtiques decada barri. Un espai per teixir sinergies, establir vincles i implicar la ciutadania en qüestions que ens afecten a totes i tots. Un espai on determinar col·lectivament com es pot millorar el dia a dia de les persones que habiten els diferents barris del municipi.



Una iniciativa promoguda per l’àrea de Participació Ciutadana que hem desenvolupat des de l’Ajuntament de Berga per promoure la participació i la col·laboració de tota la ciutadania en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques, fomentant la transparència i la informació pública de la gestió i l’acció del govern municipal.



Des de la CUP de Berga sempre hem defensat la participació ciutadana com a eina de treball i principi bàsic de la pràctica democràtica. És un eix innegociable des del 2015 que seguirem ampliant i enfortint, perquè l’entenem com el dret de la ciutadania d’intervenir, de manera individual (personal) o col·lectiva (a través d’una associació, entitat o altra forma d’acció col·lectiva) en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques. Un instrument per seguir creant estructures en clau de democràcia directa i popular, retornant la capacitat de debat i de decisió al nostre municipi.



És per això que apostem fermament per seguir potenciant les Assemblees de Barri, on el contacte és directe i contextualitzat amb els veïns i veïnes de la zona, on s’enforteix el lligam i la pertinença amb el municipi i on es fomenta la bidireccionalitat en la presa de decisions. Perquè els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania, tenen la responsabilitat d’implicar-la en els afers públics per dignificar, garantir i millorar la qualitat democràtica de la ciutat.



La iniciativa, que es va inaugurar el 13 de setembre de 2021 amb l’assemblea celebrada a La Valldan, ja ha superat la vintena de sessions amb una valoració molt positiva per part de l’equip de govern.