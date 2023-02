Política

Aprovat per unanimitat el Pressupost municipal de Sant Pol de Mar

El passat 9 de febrer es va aprovar per unanimitat el Pressupost Municipal de Sant Pol per l’any 2023, l’últim d’aquest mandat. Tots els partits polítics van votar a favor de la proposta del Govern de la CUP i ERC. Així, malgrat que CUP i ERC gaudim de la majoria absoluta al Plenari, la resta de partits polítics van reconèixer amb el seu vot a favor la feina ben feta i l’acció de Govern positiva que es plasma en el Pressupost, amb les crítiques legítimes que en puguin fer. La CUP agraïm a tots els regidors del Ple Municipal el seu vot favorable, i celebrem que el Govern hagi aconseguit una unanimitat que no es recorda des de fa moltíssim temps.

Del Pressupost d’enguany destaca la compra d’una parcel·la al Polígon Industrial per a construir la nova nau dels Serveis Municipals amb un doble objectiu: que els treballadors dels Serveis Municipals gaudeixin d’unes instal·lacions molt millors que les actuals i per alliberar l’edifici del Sindicat per destinar-lo a usos culturals. Amb la compra del solar es fa la primera fase per aconseguir aquesta reclamació històrica dels santpolencs.

Del total d’inversions també destaquen una nova instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escola Sant Pau amb la intenció d’aprofitar el màxim la coberta disponible per promoure l’autoconsum dels equipaments municipals, la instal·lació d’una estació de bombament i sanejament a Roques Blanques, les obres per millorar la xarxa d’aigua del c/ Carrasco Azemar, tancament de les àrees de contenidors per a ús exclusiu dels veïns de la zona, la reforma d’un altre pis de l’edifici municipal del c/ Ignasi Mas Morell per a ús social, etc.