Racisme

Sindicats locals i internacionals es reuneixen a Barcelona per abordar la lluita contra el racisme en el món laboral

Els dies 13 i 14 de gener l’Espai Jove Fontana acollirà les jornades de treball “La Unitat fa la força”, organitzades pel sindicat Unitat contra el Feixisme i l’associació Institut de les Desigualtats, que comptaran amb la participació de sindicats i activistes locals i internacionals.

A les jornades hi participaran sindicats com CCOO, CGT, IAC, La Intersindical i la UGT, així com d’altres sindicats i activistes internacionals com Wilf Sullivan, responsable d’antirracisme a la central sindical de Gran Bretanya, el Trades Union Congress; Consuelo Moreno, delegada sindical de neteja pel sindicat UNION a SOAS de la Universitat de Londres; Christian Pla i Gwen Gillet, en representació de l’organització intersindical contra el feixisme a França, VISA; i Christian Schneider, responsable de formació sindical antirracista del moviment alemany Aufstehen Gegen Rassimus.

L’acte pretén ser un punt de trobada per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en l’organització d’un sindicalisme capaç de fer front i aportar solucions envers el racisme i l’extrema dreta, amb especial focus en el món laboral.

Aquesta trobada sorgeix de la necessitat de fer front a l’augment de les diferents formes de racisme que els diferents sindicats implicats identifiquen, en un moment de reforçament entre el racisme institucional i la irrupció de l’extrema dreta a Europa.