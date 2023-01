Municipals 2023

Sergi Arnau encapçalarà la llista de la CUP Tortosa a les eleccions municipals

La CUP Tortosa ha presentat la candidatura amb la que concorrerà a les properes eleccions municipals que se celebraran al maig. En un acte polític al centre cívic on ha participat la diputada Laia Estrada, han anunciat que Sergi Arnau, actual regidor a l’ajuntament per la CUP, serà el cap de llista. L’acompanyarà com a segona de la llista, Selene Alberich, també militant de l’assemblea.

Alberich ha assegurat que la CUP Tortosa es presenta a aquestes eleccions per “impulsar un programa de defensa de drets i recuperació de sobiranies” amb l’objectiu de donar resposta a “l’emergència climàtica i social que patim” i que els anticapitalistes asseguren, s’agreujarà en el propers anys. Alberich ha explicat que seran prioritat de la seva acció política la recuperació de sobiranires en matèria d’habitatge i energia, ja que assegurava que és necessari “si volem assegurar-ne l’accés a les nostres veïnes i veïns”, així com la defensa dels serveis públics, inclosos els serveis de cures, “després d’anys de privatitzacions, infrafinançament i precarització de les condicions laborals de les treballadores”. En aquest sentit, la cupaire ha remarcat que la CUP va a l’ajuntament a “impugnar el model de polítiques i governança de la dreta tortosina que s’ha pogut apuntalar estes dos últimes legislatures gràcies al suport de la suposada esquerra” .

Per la seva banda, el cap de llista, Sergi Arnau, ha assegurat que la CUP es presenta a les eleccions “amb l’experiència d’anys apostant pel municipalisme, però també amb l’experiència de dècades creant moviment popular i construint una alternativa a la ciutat”

Posteriorment, Arnau ha insistit en la necessitat de tenir una CUP forta a l’Ajuntament com a garantia per tal de possibilitar un canvi de govern a la ciutat. “Si aconseguim un canvi de govern progressista ens comprometem a condicionar les polítiques perquè vagin realment destinades a millorar les condicions materials de les tortosines i tortosins”. En aquest sentit, Arnau ha assegurat que ha arribat el moment que la CUP “sigui decisiva” a l'Ajuntament Tortosa i per això es marquen com a objectiu ampliar la representació actual al consistori.