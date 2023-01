Finançament

Presentació a Gandia del llibre "Anatomia d'un deute il·legítim: El cas del País Valencià"

Divendres que ve dia 20 a les 20h es presentarà, al Casal Jaume I de Gandia, el llibre "Anatomia d'un deute il·legítim: El cas del País Valencià". A l'acte de presentació participaran dos dels autors, Manel Girón i Fernando Patón. També hi participarà Antoni Infante, portaveu de la Crida pel Finançament.

Els valencians hem vist com el nostre deute públic creixia fins a gairebé la meitat del PIB. El propòsit d'aquest estudi és disseccionar l'anatomia i el funcionament del sistema deute al País Valencià. Tal com escriu Éric Toussaint al pròleg: «els autors analitzen rigorosament el procés d'endeutament del País Valencià i vinculen el diagnòstic a l'acció pràctica per modificar l'escàndol del deute acumulat de manera majoritàriament il·legítima pels governants, especialment pels governs del PP».