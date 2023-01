No n’aprèn

Per Marga Moreno. Publicat al diari El Punt Avui el 30 de gener de 2023

Dimarts torna a Catalunya Felip de Borbó. Segons certa gent d’ordre, el rei espanyol sovinteja les seves visites a casa nostra per assajar un armistici que el redimeixi del seu enardit discurs del 3 d’octubre del 2017 contra el nostre fallit intent de república. Passen els anys i sempre se l’ha rebut de la mateixa manera, amb protestes al carrer i, en el millor dels casos, amb freda indiferència. Només els seus turiferaris locals, alguns prohoms nostrats, li dediquen paraules enxarolades. També n’hi ha que creuen que, prodigant-se d’aquesta manera, vol marcar territori allà on sap que ni les enquestes més benèvoles li reconeixen gaire adhesió. Algun camarlenc de confiança li hauria de dir alt i clar que, per molt que faci, aquí, de requesta, n’hi trobarà ben poca.