Neix la Plataforma per Recuperar l’Energia, una iniciativa per recuperar el control de les centrals hidroelèctriques catalanes

Aquest cap de setmana s’ha constituït formalment una nova entitat, la Plataforma per Recuperar l'Energia, que neix amb l’objectiu d’aglutinar la lluita per recuperar el control ciutadà i públic de l’energia i acabar amb la desigualtat estructural provocada per l’oligopoli elèctric. En aquest sentit, el nou espai preté incidir específicament sobre la gestió dels centenars de centrals hidroelèctriques que hi ha actives a dia d’avui a Catalunya i que en la immensa majoria es troben en mans privades.

La Plataforma ja va començar a caminar fa mesos amb la publicació a la seva web d’un manifest on s'exigeix l’extinció de les concessions hidroelèctriques caducades i la reversió d’aquestes centrals a l’administració competent, així com la gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics garantint una justa restitució territorial i que la municipalització sigui la via prioritària una vegada les centrals hagin revertit a mans públiques.

Per tal d’assolir aquest objectiu, la Plataforma durà a terme campanyes d’incidència, aglutinarà i acompanyarà aquells municipis que vulguin revertir la concessió d’una central hidroelèctrica que es troba en el seu terme municipal i promourà de forma activa litigis judicials per recuperar el control d’aquelles centrals amb la concessió caducada o concedida amb irregularitats.

La jornada de constitució ha tingut lloc a Sant Quirze de Besora, on l’Ajuntament precisament ja fa un any i mig que ha demanat l’inici de l’expedient de reversió de la central hidroelèctrica de Can Trinxet, que generarà precedent en tractar-se de la primera a revertir del Principat. A l’assemblea, s’han debatut i aprovat els seus estatuts i la junta de l’entitat, que està conformada per una representació del món municipal i membres d’entitats com Enginyeria Sense Fronteres. A més, a la trobada han assistit representants d’entitats com l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep), la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Just o la Xarxa per la Sobirania Energètica i espais polítics com la CUP o Comunistes de Catalunya.

Els portaveus de la Plataforma han denunciat que davant el context d’emergència climàtica, d’especulació energètica i pujada de preus de l’electricitat ha arribat l’hora de crear xarxa i organitzar-se perquè l’aigua dels nostres rius torni al control públic i que es pugui gestionar directament des dels territoris afectats. També que volen esdevenir un actor actiu per promoure i assessorar processos de reversió de salts que es continuen explotant amb la concessió caducada, sense descartar d’emprendre mesures per la via judicial, com ha passat a l’Aragó, per aconseguir el control públic de les centrals hidroelèctriques.