La plataforma "No a la Variant de Vilafant" a la Comissió de Territori del Parlament

Aquest dimecres s’ha celebrat la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya on hi ha assistit la plataforma “No a la Variant de Vilafant” per exposar les necessitats d’aturar el projecte constructiu de la variant de Vilafant davant els partits polítics de la cambra catalana.

Segons el representant Jordi Puig i Roca de la plataforma formada per propietaris afectats, entitats ecologistes i l’ajuda de partits polítics, “aquesta proposta mai hauria d’haver estat plantejada”.

Entre Borrassà i Vilafant hi ha un passallís que travessa el riu Manol i que s’inunda quan hi ha fortes pluges. El projecte de la variant situa un pont de 120 metres d’altura sobre el riu, “capulant tot el bosc de ribera i trinxant una plana d’inundació fèrtil” amb un cost total d’uns 4 milions d’euros amb la última revisió de preus. Segons la plataforma, afectaria àmbits d’especial interès paisatgístic i una zona de conreus agrícoles de regadiu. Posen en relleu que no hi ha cap estudi d’impacte ambiental del projecte i “no quadra amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona”. La plataforma proposa a les administracions estudiar alternatives a aquest macroprojecte de variant o, fins i tot, no executar-lo ja que segons Jordi Puig “en 12 anys només hi han hagut 3 riuades fortes del riu Manol”.

Actualment el projecte, impulsat per la Diputació de Girona, es troba en procés judicial. En paraules de Jordi Pugi “no hauria de ser el jutge que decideixi si es fa o no es fa, sinó el sentit comú i la coherència territorial”.

Per la seva banda la portaveu a la Comissió de la CUP, Montserrat Vinyets, ha defensat que “hi ha una forta indiferència i negligència dels planejaments territorials i de totes le legislacions de lluita contra el canvi climàtic per part d’algunes administracions”.