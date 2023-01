esports

La CUP de Reus vol una ciutat adaptada a l’esport i a la salut pública

La CUP de Reus presenta una moció per tal d’assolir una ciutat adaptada a l’esport i a la salut pública. “Amb la present moció, volem obrir el debat sobre la funció polivalent de les zones verdes, la seva integració i cohesió urbanística amb la ciutat, les comunitats i els barris, així com la possibilitat que trenquem amb les barreres arquitectòniques existents a tots els nivells per a fer-la més accessible”, ha afirmat el regidor Edgar Fernàndez.

El cupaire ha demanat que s’obri el debat sobre la planificació urbanística i que l’objectiu de ‘ciutat mediterrània’ no quedi oblidat ni restringit només a la campanya electoral. “La salut pública no fa referència només als hospitals, sinó també a l’alimentació o les possibilitats de cuidar la salut mental”, ha defensat Fernàndez.

L’anticapitalista ha impugnat un model de ciutat “on les places estan plenes de terrasses que només fomenten el consum de menjar i beguda”. Fernàndez ha defensat un model de ciutat “on les zones verdes fomenten que hi jugui la canalla i que la implantació d’elements gimnàstics faciliten i fomenten la pràctica esportiva”. El cupaire ha criticat que Reus estigui enfocada principalment al consum: “això genera un tipus de relacions socials a la ciutat que, a més a més, es focalitzen només al centre: a mesura que te n’allunyes, va canviant les fesomia urbanística de la ciutat”. L’ecologista també ha critica que es considerin zones verdes espais que en realitat no ho són: “una zona verda ha de tenir lògica polivalent i la ciutat n'està totalment mancada”, ha conclòs.

La CUP defensa estudiar la possibilitat de treure els murs, tanques i portes dels parcs i jardins de la ciutat, “apostant per una harmonització urbanística amb l’entorn urbà més proper”. Així mateix, es decanta per repensar les minses zones verdes de la ciutat apostant per una lògica polivalent “on poder realitzar esport, activitats d’esbarjo i espais on es prioritzi la integració i preservació de la fauna i flora existents al nostre territori”. La formació anticapitalista demana afavorir la creació de corredors verds que possibilitin fer salut i esport en ruta “sense haver de patir la proximitat constant de vehicles, el que implica inhalació de fums i patiment de sorolls”. Finalment, les ecologistes demanen pensar la lògica urbanística pacificada de la ciutat eliminant els diferents nivells de la ciutat, obligant així a repensar la mobilitat urbana, fomentant l’ús majoritari dels espais per a vianants i usuaris de VMP, i reduir al mínim el paper del vehicle privat, “de la mateixa manera que ja s’ha fet a la zona que va des de la plaça del Prim fins al passeig Mata”.

Fernández ha posat d’exemple les barreres d’accés i els diferents nivells que té el parc Sant Jordi. Per al regidor, cal obrir un debat públic i polític sobre les zones verdes a la ciutat. “Reus hauria de tenir un sol nivell i les zones verdes integrades a la ciutat i mab lògica polivalent”, ha reblat.