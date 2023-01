Aigua

La CUP de Reus demana que la comissió per una nova cultura de l’aigua condicioni el proper mandat

El regidor Edgar Fernàndez exigeix que es reuneixi un mínim de dos cops abans de les eleccions i que elabori un pla de treball per al futur consistori

La CUP de Reus ha demanat avui a l’Ajuntament que la comissió per una nova cultura de l’aigua sigui una mesura efectiva i no una acció de màrqueting electoralista. El regidor Edgar Fernández ha exigit que la recentment creada comissió es reuneixi un mínim de dues ocasions abans de les eleccions municipals. “Cal fer un pla de treball perquè se'n pugui estirar el fil i no depengui de la composició del següent consistori”, ha reclamat el cupaire.

Fernàndez ha tret pit de la feina feta com a CUP, tant a Reus com a d’altres indrets: “Som els únics que tenim el mateix discurs arreu del territori”. En el mateix sentit, ha criticat que l’actual mandat reusenc sigui un del qual fer-ne una valoració negativa: “hem perdut 4 anys pel que fa a la gestió de recursos hídrics i a la nova cultura de l’aigua”.

El cupaire ha criticat que un dels principals esculls sigui que l’Ajuntament de Reus sempre digui que no vol pagar. “No pot ser que estiguem en disputa Reus, que té 110.000 habitants, amb el Priorat, que en té 10.000. El problema no pot ser qui paga”, ha sintetitzat. Fernàndez ha demanat a l’Ajuntament que exerceixi de capitalitat amb perspectiva territorial. “No és contradictori defensar els drets de la comunitat de regants, abastir d’aigua Reus i facilitar el desenvolupament econòmic i social del Priorat”, ha reblat el cupaire.

“La normativa europea deia que s’imposaria un cabal ecològic i això ha acabat passant”, ha exposat Fernández. El regidor subratlla que la seva proposta de treball i de crítica al mandat perdut no pot ser més sincera atès que la CUP no és a la Taula del Siurana. “Ja n’hi ha prou de guerres de campanars amb municipis de 400 habitants”, ha exclamat, i ha criticat que Reus l’hagi “boicotejat” des del primer dia.

El cupaire ha reiterat la petició d’un mínim de dues reunions de la comissió per a fer el pla de treball per al proper mandat, per establir un calendari del pla de reutilització de l’aigua i per fer front comú perquè l’ACA i la Generalitat hi inverteixin. Així mateix, ha posat damunt de la taula el debat sobre la imposició d’una taxa o d’una tarifa. “La taxa és finalista. Tarifa és el que hi ha ara, però volem que sigui un consell d’administració sense càmeres qui ho decideixi? Cal que sigui més progressiva”, ha defensat.

Per últim, el cupaire ha fet èmfasi que hi hagi aquestes mínim de dues reunions de la comissió especial de treball de la nova cultura de l'aigua per a poder parlar de gestió de recursos hídrics. “Si no se'ns accepten aquestes qüestions, perquè ja estan en campanya, exigirem compareixences al Parlament de Catalunya”, ha alertat.